МЧС Абхазии четвертые сутки ищет маленького белоруса, которого унесла горная река

Четвертые сутки продолжаются поиски четырехлетнего Александра Вакулича из белорусского Пинска, которого унесло течением реки Гега.

Результатов поиска пока нет. Спасатели уже исследователи устья реки Гега, в том числе с воздуха.

Горная река Гега находится в Гагрском районе, это один из правых притоков реки Бзыбь и крупнейший из них.

Как сказал на совещании в администрации Гудауты прокурор Эдуард Шамба, прокуратура будет проверять на безопасность переход через реку, с которого упал ребенок.

«Семья из Беларуси – мать с отцом и двое их детей посещали Гегский водопад. Рядом находится небольшой переход через реку, сделанный из бревен. Ребенка поставили на этот переход для того, чтобы сфотографировать. И он упал в воду. Было сильное течение, и ребенка унесло. Мать прыгнула за ним, но уже было поздно. Ее тоже еле вытащили из воды», — рассказал Шамба.

Непонятно, что будет проверять прокуратура, если даже по фото МЧС Абхазии очевидно, что перила на этом мостике только с одной стороны. Да и за них может удержаться взрослый, но не ребенок. Причем река в этом месте, то становится бурной, то вода спадает. К несчастью для белорусов в тот день вода была бурной…