МАЗ по итогам работы в апреле занял шестое место по продажам грузовиков в России.

С одной стороны, это хорошая новость. Спрос на автомобили белорусского производства на российском рынке грузовых автомобилей вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

С другой стороны, новость не оптимистичная. Потому что, например, в 2021 году белорусское предприятие входило в тройку лидеров по продажам на российском рынке, уступая только КамАЗу и ГАЗу.

В апреле 2023 года лидером рынка грузовиков в России стали российский КамАЗ, а далее следуют четыре китайских бренда.