«Мать всех иешив», построенную 220 лет назад, начали реконструировать в Воложине

Воложинская иешива, самое известное учебное заведение Европы Нового времени, обучение в котором проходили студенты не только из Российской империи, но и из многих регионов Европы и Америки, дождалась реконструкции.

Здание на площади Свободы в Воложине обнесли специальным ограждением, начались работы.

К разработке проекта по реконструкции иешивы в районе приступили еще в начале 2022 года, узнал Kraj.by в секторе архитектуры и строительства райисполкома. Сначала были проведены комплексно-научные изыскания, затем — натурные исследования: выполнены зондажи внутри и снаружи здания.

А вот над проектной документацией по реставрации трудились специалисты института «Минскгражданпроект». Сегодня уже известно, что в здании обновленной иешивы предполагается размещение музейной экспозиции, проведение различных мероприятий и культурных акций, а также исторических репрезентаций. Появится здесь и возможность для проживания и кашрута — раздельного кашерного питания.

Как сообщает сайт Воложинского райисполкома, на участке благоустройства, примыкающему к зданию иешивы, предусматриваются велопарковки, устройство пешеходной зоны, установка различных малых архитектурных форм. Также планирется «Сувенирная лавка».

В иудаизме иешивой называется высшее учебное заведение, в котором осуществляется изучение Талмуда. Воложинская иешива имеет мировое значение и известна как «мать всех иешив». Поэтому, с ее восстановлением, в районе будут пытаться создать серьезное туристическое пространство, а вместе с ним вернуть городу его историческое значение.

«Пожалуй, нет ни одного еврея на свете, который бы не знал или хотя бы не слышал о Воложине. Наиважнейшая тут еврейская духовная школа, и наиважнейшими считаются воложинские раввины. Не только со всей Европы, но и со всего мира — из Америки, Японии даже приезжают сюда учиться на раввинов» — так писал известный белорусский писатель и публицист начала 20 века — Ядвигин Ш., проезжавший через Воложин в 1910 году, в своих «Лiстах з дарогi».

Иешива в городе была открыта в 1803 году Рабби Хаимом Воложинером (ведущий ученик виленского гаона и один из крупнейших раввинов своего времени).

В период расцвета в ней учились более 400 студентов из России, Англии, Сирии, США, Израиля, Австралии и других стран мира. 37 выпускников ешибота в разное время и в разных странах занимали пост главного раввина.

В учебное заведение принимали только наиболее одаренных детей. Для этого с каждым из поступавших в него проводили так называемое «перекрестное» собеседование. Принятых бесплатно кормили и обеспечивали жильем.

Официально царское правительство закрыло иешиву в 1892 году. Но свою деятельность школа продолжала до 1939 года. Последние 60 учеников вместе с главой иешивы и раввином были расстреляны нацистами в 1941 году в двух километрах севернее от города.