Мать не поверила: в Минске завершено расследование дела об изнасиловании малолетней девочки

Заводским районным отделом Следственного комитета Минска раскрыты подробности расследования уголовного дела о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

По данным следствия, на протяжении более четырех лет 52-летний мужчина умышленно, с применением насилия, совершал в отношении малолетней дочери своей сожительницы насильственные действия сексуального характера и изнасилования. Следователями доказано 4 эпизода его преступной деятельности.

В силу возраста и индивидуально-психологических особенностей девочка не могла оказывать сопротивление. О совершенном в отношении нее насилии она дважды рассказывала своей матери, однако женщина не воспринимала слова ребенка всерьез. И не обращалась в правоохранительные органы, доверяя своему сожителю, который в категоричной форме отрицал произошедшее и обвинял девочку во лжи.

Информация о сексуальном насилии вскрылась в феврале 2023 года, когда имел место последний эпизод преступного посягательства. Уже повзрослевшая девочка рассказала о случившемся с ней родному отцу, который незамедлительно обратился в органы внутренних дел.

На основании собранных по делу доказательств фигуранту предъявлено обвинение по ч.3 ст.166 (изнасилование, совершенное в отношении заведомо малолетней) и ч.3 ст.167 (иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей, с применением насилия, использованием беспомощного состояния, в отношении заведомо малолетней) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина ранее не судим, работает сторожем в средней школе.

За совершение преступлений против половой свободы и неприкосновенности малолетних предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.