Мастерски, талантливо, вдохновенно: концерт хора Большого театра превзошел самые большие ожидания

Вчера в Большом театре состоялся концерт и ожидаемый, и все равно необыкновенный, потому что не зря сказано поэтом, «талант – единственная новость, которая всегда нова». С оперными шедеврами выступал хоровой коллектив труппы Большого театра – выступал мастерски, талантливо, вдохновенно.

Сольные концерты у коллектива всегда проходят раз в сезон, но программа их никогда не повторяется. Над этим кропотливо работает главный хормейстер театра народная артистка Беларуси Нина Иосифовна ЛОМАНОВИЧ. Музыкант требовательный, ответственный, широко образованный, человек огромного женского обаяния. В общем, настоящая Фея хора. И минская публика уже знает, что их ждет качественный «продукт», билеты раскупаются мгновенно, несмотря на цены, несмотря ни на что.

Вчера у главного подъезда театра перед началом концерта образовалась огромная очередь. Аншлаг! Причем, люди хлынули примерно все в одно и тоже время, а это больше тысячи человек – пожалуй, стоило открыть больше дверей, чтобы зрители быстрей попали в фойе. Зато как у всех поднялось настроение, театр начинается не с вешалки, а раньше, раньше — еще с подъезда.

Концерт был посвящен 90-летию Большого театра Беларуси, который, напомню, открылся 25 мая 1933 года. Надеюсь, мы доживем до 100-летия нашего любимого Большого. На который приедут и останутся работать в Беларуси все наши дирижеры из изгнания – Вячеслав Чернухо-Волич из Одессы, Андрей Галанов из Софии, Иван Костяхин из Польши, Олег Лесун из… Он покинул стены театра буквально только что, и где сейчас найдет себе профессиональное пристанище, пока неизвестно…

Трагедия продолжается. А есть еще список изгнанников-солистов, изгнанников-оркестрантов…

Мы помним всех.

Мы всех дождемся.

Но вернемся пока в сложный сегодняшний день, а вернее, во вчерашний вечер.

Программа концерта была построена с большим вкусом и умом. Первое отделение — русская музыка, причем, в основном, те произведения, которых нет на сегодняшний день в афише: Н.Римский-Корсаков, С.Рахманинов, М.Мусоргский. Второе отделение – музыка европейская. Вечный и прекрасный Верди, а также неотразимый Масканьи и страстный Бизе. В общем, удовольствие для уха, наслаждение для глаз. Для глаз, потому что каждый номер был блестяще поставлен режиссером Галиной Галковской. Никаких стояний хора в линеечку, мы слушали и смотрели отрывки из спектаклей.

Оформление сцены, свет – все было сделано качественно и с душой. Единственное, на что я не знаю ответ: откуда Нина Ломанович берет такие кадры? Певцы хора у нее двигаются, танцуют, они пластичны, свободны, эмоциональны. У них красивые ноги, тонкие талии и говорящие руки.

О звучании хора, конечно, надо говорить отдельно, причем пафосно. Я наслаждалась басами, замирала от серебристых сопрано, тонула в красоте и богатстве хорового многозвучия. Вот не зря говорят, что гортань – это второе сердце. Хоровое пение лечит, умиротворяет, даже стимулирует интеллектуальную деятельность. Нина Иосифовна Ломанович 30 лет руководит коллективом, который умножает славу Большого театра. Да будет ее дар как можно дольше свеж и охраняем Небесами.

Елена МОЛОЧКО.