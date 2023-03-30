Машину останавливали со стрельбой: за рулем оказался 17-летний парень

Водительских прав у него не был.

О том, сотрудники ГАИ использовали оружие для остановки бесправника в Солигорском районе,

«В Солигорском районе Ford привлек внимание наряда ГАИ неадекватной манерой езды, — рассказали в МВД. — Инспектор подал сигнал об остановке, водитель его проигнорировал и лишь ускорился.

В ходе преследования беглец не реагировал на световые и звуковые сигналы служебного авто, превышал скорость, создавал реальную угрозу безопасности окружающих. Для остановки транспортного средства было принято решение об использовании оружия. И только после предупредительных выстрелов автомобиль остановился.

За рулем оказался 17-летний учащийся одного из колледжей Солигорска. Ford доставлен на штрафстоянку, в отношении парня составлен ряд административных протоколов, в том числе за бесправное управление транспортным средством и невыполнение требований об остановке».