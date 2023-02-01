Марат Башаров сыграет любовь в Музыкальном театре

В конце января он выйдет на сцену Музыкального театра в роли Князя Базинелли в оперетте Ференца Легара «Граф Люксембург», а в марте – презентует свой спектакль.

На 8 и 9 марта Белорусский государственный академический музыкальный театр анонсировал премьеру музыкальной комедии в 2-х действиях «Игра любви».

«Эта история французского писателя Пьера Мариво, написанная в XVIII веке, о любви и о вечном конфликте отцов и детей. В основе сюжета известный комедийный приём с переодеваниями слуг в хозяев и наоборот…, — рассказывают в театре про постановку. — Музыкальная комедия «Игра любви», поставленная заслуженным артистом Республики Татарстан, лауреатом Государственной премии Российской Федерации Маратом Башаровым, несомненно, привлечёт многочисленных любителей этого жанра. Ведь кроме прекрасной музыки и стихов Юлия Кима и виртуозной игры ведущих артистов Музыкального театра, спектакль наполнен смешными ситуациями и искромётным юмором».

Как Башаров вообще оказался на сцене минского театра?

Вот что рассказывал он сам: «Мой давнишний друг Григорий Борозна делал в Музыкальном театре концерты и сам выступал. Однажды мы с ним пели песни за столом в общей компании. Вот он и говорит: «Марик, да ты же поющий! Давай, ты у нас в театре сыграешь! А у нас есть спектакль «Граф Люксембург», там роль Князя Базинелли. Маленькая ролька, две песни. Выйдешь и споешь.

Приезжаю в Минск на репетиции, смотрю роль. У князя пять партий, восемь танцев. Удивляюсь. А поскольку уже согласился, начал репетировать. Пришлось пахать! Вот так я попал сюда и очень благодарен Грише за такой подарок. Езжу за рулем по Москве, ставлю фонограмму и пою партии князя. И так на сердце становится хорошо!

Выйти на сцену настоящего театра с оркестровой ямой, где сидят люди, которые смотрят на тебя и подыгрывают, такое наслаждение. Такой кайф! Пожелал бы любому драматическому актеру попробовать это».

Марат Башаров — неоднозначная персона. В последнее время он часто был героем скандальных персонажей светской хроники, его обвиняли в насилии в отношении собственных жен.

Вера ВИР.