Маникюр или жизнь!

Ученые выяснили, что повреждает нашу ДНК в маникюрном салоне

Хотя окрашивание ногтей выглядит делом вполне безобидным, нужно знать, что при некоторых видах маникюра используются особые ультрафиолетовые сушилки. И вот они-то, как оказалось, способны не только повредить нашу ДНК, но даже вызвать рак.

В маникюрных салонах нередко можно увидеть ультрафиолетовые сушилки, в работе которых используется УФ-излучение определенного диапазона (340–395 нанометров) для быстрого затвердевания гель-лака. И если ультрафиолетовое излучение, которое применяется в соляриях (с длиной волны 280–400 нанометров), давно признали канцерогенным, то об излучении сушилок для ногтей сведений не так много.

Посетителей маникюрных салонов заверяют, что эти устройства полностью безопасны, но, на самом деле, до сих пор никто не изучал их влияние на здоровье человека на молекулярном и клеточном уровнях. Теперь исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) решили разобраться в этом вопросе, и результаты их работы оказались тревожащими, пишет Naked-Science.

Ученые использовали три типа клеточных культур — кератиноциты кожи взрослого человека, фибробласты крайней плоти человека и эмбриональные фибробласты мыши, — их помещали под ультрафиолетовое излучение сушилки. Оказалось, что всего 20-минутное воздействие приводит к гибели от 20 до 30 процентов клеток, в то время как три последовательных 20-минутных воздействия вызывали гибель от 65 до 70 процентов клеток.

Впрочем, выжившие клетки тоже пострадали: внимательное изучение выявило повреждения ДНК и митохондрий. Они были аналогичны тем, что наблюдаются при раке кожи. Хотя некоторые повреждения со временем восстановились, оставшихся было достаточно, чтобы рано или поздно привести к злокачественному перерождению клеток.

Конечно, 20 минут воздействия — намного дольше среднего времени застывания гель-лака (от 10 секунд до 3,5 минуты), но стоит учитывать, что при манере, скажем, сушить ноготь каждого пальца по отдельности эффекты складываются, и общее время нахождения руки под сушилкой может быть даже больше. Вдобавок срок жизни такого маникюра — около двух недель, после чего его приходится подновлять или заменять, снова пользуясь сушилкой.