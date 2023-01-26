За день в столичную милицию обращаются около 20 пенсионеров, которых по схеме «ваш родственник попал в ДТП» пытались обвести вокруг пальца телефонные аферисты…

Благодаря масштабной профилактической работе почти все пожилые люди знали о подобном способе обмана и не поддались на уловку. Однако только в январе жертвы мошенников передали курьерам более 30 тысяч долларов, 25 тысяч евро и 26 тысяч рублей.

— Уже установлено и задержано более 160 посредников, часть из них успели совершить по несколько «доставок», — раскрывает подробности начальника отдела УУР ГУВД Мингорисполкома подполковник милиции Олег Кравченко. — Всем посыльным грозит до четырех или семи лет лишения свободы.

Практически все потерпевшие признавались, что слышали о преступной схеме, но из-за стресса растерялись и передали деньги. И это неудивительно, ведь большинство потерпевших — одинокие женщины старше 75 лет.