Мама была не в курсе: в Минске ликвидировали порностудию

За год мужчина заработал всего 50 долларов.

Оперативники в сфере нравов задержали 36-летнего минчанина, подозреваемого в изготовлении порно.

«Установлено, что мужчина организовал по месту жительства видеосъемку запрещенного контента, — сообщает МВД. — Он изготавливал интимные материалы со своим участием, которые за деньги транслировал через собственный канал на одном из тематических сайтов. Доходы оказались невысоки: за год фигуранту удалось получить лишь 50 долларов.

По месту жительства мужчины изъята видеокамера, штатив, эротическое белье и одежда, реквизит.

Фигурант жил с матерью, которая ничего не знала о его «бизнесе». Порносъемки начинались, когда женщины не было дома».

Возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов.