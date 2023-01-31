Низкий уровень грамотности и без того сулит немало проблем, но английские исследователи обнаружили, что он вдобавок ухудшает психическое здоровье людей.

Идет уже третье десятилетие XXI века, но примерно 14 процентов мирового населения, или 773 миллиона человек, по-прежнему малограмотны либо неграмотны вообще, причем около двух третей из них — женщины. Ниже всего уровень грамотности в развивающихся странах и странах с неспокойной политической обстановкой, где доступ к образованию имеют преимущественно мужчины.

Известно, что высокий уровень грамотности позволяет человеку получить хорошую работу и обеспечить себе лучшие условия для жизни, тогда как неспособные читать и писать чаще живут за порогом бедности и оказываются втянуты в незаконную деятельность, пишет Naked-Science.

Теперь же исследователи из Университета Восточной Англии (Великобритания) выяснили, что по всему миру у малограмотных людей чаще выявляют проблемы с психическим здоровьем, такие как депрессия и постоянная тревожность.

Исследователи проанализировали результаты 19 других научных работ, проведенных в девяти разных странах (США, Китай, Непал, Таиланд, Иран, Индия, Гана, Пакистан и Бразилия) и включавших данные почти двух миллионов человек. Во всех работах оценивались уровень грамотности и психическое здоровье участников, что позволило сделать выводы о взаимосвязи одного с другим в масштабах всего мира.

Несмотря на влияние ряда других факторов (пол, возраст, экономический статус и так далее), во всех работах была обнаружена сильная связь между грамотностью и психическим здоровьем. Даже среди людей, проживающих в одной стране и занимающих схожее экономическое положение, у грамотных реже наблюдались тревожность, депрессия и другие проблемы ментального характера.

Ученые пока не могут сказать, как именно взаимосвязаны эти факторы: способствует ли неграмотность развитию депрессии или постоянная депрессия вызывает проблемы с образованием. Тем не менее забота о грамотности населения однозначно не только повышает уровень благосостояния и увеличивает продолжительность жизни людей, но и может улучшить их психическое здоровье.