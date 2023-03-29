Мало не покажется: генерал Кубраков распорядился жестко реагировать на нарушение правил дорожного движения

«С целью пресечения грубых нарушений ПДД, в том числе связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, без права управления министром внутренних дел дано поручение подразделениям ГАИ о принятии самых жестких мер реагирования»,— сообщает МВД.

Главное управление Госавтоинспекции напоминает о мерах ответственности.

За управление транспортным средством в нетрезвом виде грозит штраф в размере до 200 базовых величин и с лишением права управления на 5 лет. Повторное аналогичное нарушение влечет уголовную ответственность с конфискацией транспортного средства в независимости от его принадлежности.

В отношении бесправников за неоднократное управление транспортным средством также предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде ограничения свободы на срок до 2 лет. Особое внимание — лицам, лишенным либо не получавшим право управления.

За невыполнение требований сотрудника ГАИ об остановке транспортного средства будут применяться самые строгие меры пресечения и наказания. В отношении нарушителей, оказавших неповиновение законному требованию инспектора, будет применяться административный арест или общественные работы либо штрафные санкции в размере до 100 базовых величин.

Для исполнения взысканий будет применяться наложение ареста на транспортное средство с обязательным помещением его на штрафную стоянку.

Подчеркнем: по поручению главы МВД сотрудники милиции нацелены на принципиальную и жесткую оценку действий лиц, допускающих грубые нарушения ПДД».

К слову, в последнее время в сводках ГАИ было немало сообщений о ДТП, совершенных бесправниками и водителями в нетрезвом состоянии.