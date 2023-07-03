Маленький парень и большие мечты: история 27-летнего Максима Аврамчикова из Гродно, рост которого 130 см

Какие трудности могут возникнуть у «маленького» человека? Максим из Гродно, чей рост всего 130 см, знает о них не понаслышке.

Белорус, которому в этом году исполнится 27 лет, не дотягивается до кнопки лифта (выручает трость); чтобы приготовить обед, к плите придвигает подиум. Иногда его не замечают прохожие, но порой это даже хорошо – можно украдкой просочиться сквозь толпу. И таких плюсов в его жизни все-таки больше. Максим ведет блог, планирует получить водительские права, научиться играть на барабанах и открыть благотворительную организацию для таких же, как сам. Подробнее о маленьком парне и его больших мечтах – в материале «Вместе!».

«Пока стою на ногах, буду по максимуму все делать сам»

– Я родился в Могилёве, но детство и юношество провел в детдомах и интернатах Гродно, где, конечно, были и физически здоровые ребята. Я все удивлялся: почему они становятся выше, а я застрял на отметке в 105 – 110 см. Тогда мне сказали, что у меня редкая болезнь: отсутствует ген на рост. Тем не менее, пару сантиметров в год все же прибавлялись, – рассказывает Максим. – Вероятно, из-за моей особенности никто не решался меня усыновить. А мне очень хотелось обрести семью. И вот как-то раз мне сообщили: пришла твоя мама. Меня как кипятком ошпарили. Мы встретились, она долго просила прощения, и мы продолжили общение. А впоследствии я познакомился и с отцом. Разумеется, интересовался у родителей, почему они отказались от сына. Но вразумительного ответа так от них и не получил. Как бы то ни было, с обоими родителями поддерживаю отношения. А для себя решил: у меня обязательно будет семья: жена и дети. И они будут расти на моих глазах, а не в интернате.

Будучи ребенком, Максим ходил без костылей, бегал и играл в футбол. Однако его диагноз подразумевал манипуляцию на ногах, а после операции по их выпрямлению начались осложнения. Мальчик полгода провел в гипсе, из-за чего развился сколиоз. Как итог – трость, без которой он не может преодолеть большое расстояние, разве что пройти из одной комнаты в другую.

– Один доктор предложил мне установить аппарат Илизарова: конструкция должна была повлиять на мой рост. Я тогда обратил внимание на парнишку в палате такого же роста, как я, и по его состоянию понял, что процедура эта доставляет мало удовольствия. Я отказался и не пожалел: позже прочел, что от нее слабеют кости, человек чаще подвержен травмам, – добавляет собеседник.

Таким образом, пробы увеличить рост Максима закончились ничем. Он, впрочем, особо и не расстраивался, а любил себя таким, какой есть. Уже в интернате во всей красе раскрылся характер молодого человека: Максим был общительным и активным, ему нравилось учиться и участвовать в мероприятиях, которые проходили во всех уголках страны. «Мне никто не говорил, что поможет. Я ставил перед собой цель и шел к ней», – добавляет собеседник.

– В интернате были свои специфические моменты, но я доволен, что оказался там. Дело в том, что я видел многих ребят с инвалидностью, которых чрезмерно опекали родители. В результате они вырастали совершенно несамостоятельными. Я также знаю людей, боявшихся покинуть стены интерната. Но стоило им оказаться в обществе, и они менялись, находили работу, получали жилье. А были и те, кто, уже отучившись в колледже, возвращались обратно, так и не сумев найти свое место в жизни, – делится парень. – Я ко всему отношусь просто: хочешь работать – работай, все в твоих силах. Нет – что ж, твое желание. Для себя я выбрал первый вариант. Все, что у меня есть сейчас – логическое продолжение огромных усилий.

Когда Максиму исполнилось 18, он без сомнений покинул интернат и на год поселился у знакомых в Минске. А потом поступил в технологический колледж в Гродно – город, близкий парню по духу. Там белорус учился почти три года – и не без приключений. Он встретил первую и пока единственную любовь, девушку, по росту всего на несколько сантиметров выше юноши. И если сначала все было хорошо, позже отношения разладились. Спустя полгода «беготни» Максим понял: быть запасным вариантом – не про него. И, хоть первые отношения, как блин, вышли комом, он не отчаивается, а верит, что найдет вторую половинку.

«Раз я смог, значит, и у другого человека все получится»

Максим живет в своей квартире, которую получил как сирота. Внутри все как у людей – обычная мебель, техника и кошка. О росте в 130 см напоминает разве что табуреточка, которую молодой человек подвигает к плите, когда собирается что-нибудь приготовить. С кулинарией, кстати говоря, отношения у него складываются неплохо, да и с остальными делами собеседник справляется в одиночку. Стирка, смена постельного белья, мытье пола не вызывают проблем. Эти и многие другие вещи по хозяйству он планирует по максимуму делать сам, пока «может ходить и стоять на ногах». Единственное, тяжелые вещи вряд ли поднимет, но тогда на помощь наверняка придут друзья и знакомые.

Максим – стильный молодой парень. Вопреки частому мнению, что вещи «маленькие» люди покупают в «Детском мире» – это не про него. Брюки и рубашки он покупает в обычных магазинах, а мастер уже подгоняет ему по размеру. Свободное время парень тоже проводит со вкусом: часто ходит с друзьями по кафешкам (к счастью, любая из них ему доступна), компаниями выбираются за город на Неман или Августовский канал.

– Не бывает такого, что в свободное время я сижу дома. Мне не по нраву такой отдых – лучше прогуляюсь. Люди, конечно, обращают внимание на меня, но я привык к их взглядам – все-таки понимаю, что я – человек особенный. Бывало, предлагали помощь и знакомство, а я и не против начать общение с интересным человеком. Есть и другая сторона медали. Пару раз слышал, как незнакомцы говорят: «Чего эти карлики ходят по улице? Лучше бы сидели в интернатах». Я не выдержал, подошел и сказал: «А давай тебя запрем в квартире на весь день, понравится ли сидеть и смотреть в четыре стены?» Тот умолк. Да и что он мог ответить? Я такой же, как и все. Имею право пойти на улицу, пообедать в ресторане. Словом, делать все, что хочу, – рассуждает Максим.

Неудачи преследовали парня не только в личном общении, но и во многом другом. Теперь кое-что изменилось в лучшую сторону. К примеру, с появлением в Гродно низкопольных автобусов передвижение по городу облегчилось. То же самое с общественными местами, где установили пандусы и подъемники. Так что за «безбарьерку» в областном центре Максим ставит крепкую «семерку». Были проблемы и с поиском работы. Окончив колледж, парень пытался устроиться на несколько предприятий, но там отказывали из-за маленького роста и специфической внешности. Какое-то время он пробовал себя в роли менеджера по продажам, оператора в «Яндекс-такси», специалиста в благотворительных организациях, но не выдерживал нагрузок и стресса.

– Встал вопрос: если я не могу заработать по этим специальностям, то кем мне тогда быть? Мне подсказали: попробуй найти себя в интернете, там ведь куча возможностей. Так я решил стать тестировщиком. Идея, правда, недолго продержалась в моей голове: все-таки много времени нужно уделять компьютеру, а у меня без того слабое зрение. Тогда посоветовали трейдинг. Я прошел курсы и понял: вот оно, то самое, что мне нужно. Так и начал зарабатывать в сети. Причем, успешно, – делится Максим.

Обычно его день начинается в 10 утра. Максим смотрит экономические новости, выступления мировых лидеров и руководителей крупнейших компаний. Если, например, Илон Маск сообщает, что собирается запустить новую криптовалюту (а за ней, считает парень, будущее), покупает виртуальные монеты. Трейдинг увлекает белоруса и пока занимает лидирующую позицию в его жизни. Но на этом парень не зацикливается. Он хочет научиться играть на барабанах и получить водительские права.

– Года три назад, когда я впервые пробовал пройти водительскую медкомиссию, мне отказали, мол, с твоим ростом нет смысла сдавать на права. Но я решил не отступать. И в очередной раз медик сказала, что не видит препятствий для вождения. В документах прописано, что я могу управлять автомобилем с ручным управлением. Машина с низкой посадкой мне не подойдет, нужно будет поднимать кресло или подкладывать подушку. На этом, пожалуй, все. Никаких проблем нет, так что сейчас у меня учеба в автошколе, а вскоре получу права, – радуется Максим.

Но и это еще не все. В перспективе парень планирует открыть благотворительную организацию, где смогут помочь таким же ребятам, как и он сам. Максим уже делает шаги в этом направлении: ведет блог, где рассказывает о больших достижениях «маленького» человека.

– Мне кажется, у меня никогда не было депрессии. Правда, порой не хотелось находиться в обществе людей, иногда бывало грустно оттого, что я мечтал завести семью, а найти девушку не получалось. Но эти мысли быстро улетучиваются. Всегда находил чем себя занять и отвлечься, – подытоживает собеседник. – Самое главное – не замыкаться в себе, кем бы ты ни был. Лучше поставить перед собой цель и сказать: я смогу. И еще – не зацикливаться на проблеме, а иметь мечту и идти к ней навстречу. А если что-то не получается, следует помнить: можно постучаться в 99 дверей, которые не откроются, но сотая – обязательно распахнется.