Максим Мирный: В Беларуси есть потенциал для развития спорта

Известный белорусский теннисист Максим Мирный вернулся в Минск и поделился своими взглядами на будущее спорта в Беларуси. Он провел открытую тренировку для молодых теннисистов в своем спортивном комплексе и выразил оптимизм относительно развития спорта в стране.

В ходе беседы, Максим Мирный признал, что сожалеет о своих эмоциональных реакциях в 2020 году, отметив, что ошибки случаются, и что возвращение в родную Беларусь дарит ему спокойствие и уверенность.

Теннисист подчеркнул свою привязанность к родному городу и стране, называя себя гордым белорусом. Он поделился своей гордостью за представление Беларуси на мировых аренах и выразил намерение продолжать действовать так же и в будущем. Максим Мирный подчеркнул, что несмотря на ограничения, затронувшие белорусский спорт, он и его коллеги работают систематически для восстановления нормальных условий участия в мировых соревнованиях.

Теннисист выразил уверенность в будущем развитии белорусского спорта, отметив, что в стране существуют все необходимые условия для поддержания и развития каждого вида спорта. Он подчеркнул, что Беларусь — спортивная нация, и что потенциал страны будет давать свои плоды в будущем.