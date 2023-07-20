Майка-алкоголичка стала «главной вещью» этого лета

Опубликованы данные авторитетного рейтинга модных брендов Lyst Index по итогам второго квартала текущего года.

Сложная формула расчета популярности марок включает уровень продаж, количество просмотров их продуктов на онлайн-площадках, упоминаний в соцсетях, а также иные критерии вовлеченности и активности покупателей.

В результате анализа было определено, что в середине текущего года наибольших результатов достиг бренд Loewe, производящий одежду, сумки, ювелирные изделия и прочие аксессуары для женщин.

Также в топ-20 вошли, в порядке убывания: Prada, Versace, Miu Miu, Bottega Veneta, Valentino, Saint Laurent, Moncler, Gucci, Dior, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Diesel, Burberry, Jacquemus, Balenciaga, Skims, Nike, Fendi, JW Anderson.

Главной вещью летнего сезона, согласно тому же рейтингу, стала белая майка-алкоголичка Loewe с логотипом бренда на груди. Прошлым летом она также была в топе.

На втором месте оказались желтые кроссовки Onitsuka Tiger Mexico 66 (как у Умы Турман в фильме «Убить Билла»). Тройку лидеров замкнули солнцезащитные очки Versache c логотипом-медузой на дужках.

Loewe впервые признается самым популярным брендом. Аналитики отметили, что он выпустил коллекцию Paula’s Ibiza 2023, организовал премию Loewe Foundation Craft Prize-2023 в Нью-Йорке и создал наряды для мирового турне Бейонсе Renaissance.