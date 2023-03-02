Маэстро Кайтель cнова в Минске

11 марта на сцене Большого театра – шедевр выдающегося немецкого композитора Рихарда Вагнера, по праву входящий в «золотой фонд» ведущих оперных театров, – спектакль «Летучий голландец». Дирижировать приглашен маэстро из Германии – Вильгельм Кайтель.

11 марта на сцене Большого театра – шедевр выдающегося немецкого композитора Рихарда Вагнера, по праву входящий в «золотой фонд» ведущих оперных театров, – спектакль «Летучий голландец». Дирижировать приглашен маэстро из Германии – Вильгельм Кайтель.

Капитан голландского судна в порыве какого-то отчаяния безбожно поклялся, что несмотря на шторм и ветер пройдет мимо опасного мыса Доброй Надежды, даже если за это придется продать собственную душу. И теперь… бессмертный капитан корабля обречен вечно скитаться по волнам, мечтая о смерти, и только раз в семь лет сходить на берег. Но если Голландцу удастся найти верную жену, он будет прощен… Найдет ли он спасение?… Узнаем 11 марта.

В этот вечер нас ждет прекрасный состав артистов. Главные партии исполнят заслуженный артист республики Станислав Трифонов (Голландец), народная артистка Беларуси Анастасия Москвина (Сента), лауреаты международных конкурсов Виктор Менделев (Эрик), Александр Гелах (Рулевой), Дмитрий Капилов (Даланд), Екатерина Михновец (Мэри).

11 марта «управлять кораблем» – «Летучим голландцем» приглашен маэстро из Германии – Вильгельм Кайтель.

«В течение стольких многих лет я работаю с Большим театром Беларуси и его артистами, что честно могу сказать: когда приезжаю в Минск, у меня создается ощущение, что я дома, — говорит маэстро. — А встреча с музыкантами, которых я действительно знаю по именам, – это словно встреча с семьей. Высокий профессионализм, уровень исполнения, музыкальная подготовка, дисциплинированность… Могу высказать исключительно слова восхищения белорусскими артистами!»

Действительно, тесное творческое сотрудничество (около 30-ти лет!) связывает пианиста, дирижера, импресарио Вильгельма Кайтеля с Минском и Большим театром Беларуси.