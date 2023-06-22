Магнитная буря 23 июня нанесет удар по Земле и здоровью метеозависимых людей

Специалисты в области магнитных бурь озвучили прогноз на ближайшие дни, предупредив об опасности.

Синоптики Национального управления океанических и атмосферных исследований в США сообщают, что 23 июня жители Земли могут ощутить на себе влияние магнитной бури. Ее мощность соответствует классу G1, а значит, относится к категории слабых, но метеозависимые люди могут замечать у себя ряд характерных симптомов. Об этом сообщает ресурс отслеживания космической погоды Spaceweather.

Синоптики сообщают, что вспышка на Солнце, которая произошла 20 июня, спровоцировала магнитную бурю, которая дойдет до Земли 23 июня. Метеоудар будет скользящим, как сказано в публикации, но может привести к ухудшению самочувствия.

Нехитрые правила помогут легче пережить магнитную бурю.