Магний вместо успокоительного?

Из рекламы многие знают, что без магния нервы никуда и всё бесит…

Действительно ли магний улучшает стрессоустойчивость и как его правильно принимать?

«Железы внутренней секреции, которые вырабатывают гормоны стресса, «чувствуют», когда магния мало и начинают работать активнее, — рассказывает эндокринолог Павлова. — Когда его в организме достаточно, гормонов стресса вырабатывается меньше.

Кроме того, магний уменьшает возбудимость нейронов и замедляет нервно-мышечную передачу, то есть помогает справиться с двигательным возбуждением. Происходит это потому, что магний усиливает влияние гамма-аминомасляной кислоты (важнейшего тормозного нейромедиатора мозга) на нервные клетки.

Но в организме у магния еще масса другой важной работы:

Магний — это кофактор (или молекула-помощник), который участвует в нескольких сотнях реакциях углеводно-фосфорного и энергетического обменов и не только.

Важен для передачи генетической информации с участием ДНК и РНК.

Участвует в метаболизме глюкозы, способствует выведению «плохого» холестерина.

Нормализует артериальное давление, а также деятельность мышц, в т.ч. миокарда.

Стимулирует моторику кишечника и желчеотделение, снижает риск камнеобразования в мочевых путях, поскольку обладает антиспастическим и сосудорасширяющим действием.

Помогает бороться с усталостью. Магний необходим для производства молекулы аденозинтрифосфат (АТФ) – универсального источника энергии для всех биохимических процессов в организме. Поэтому недостаток магния приводит к повышенной утомляемости.

Сколько магния нужно?

* Физиологическая потребность для взрослых – 420 мг в сутки.

* Для детей – от 55 до 400 мг в сутки.

* При дефиците магния требуется его дополнительное введение из расчета 10-30 мг на килограмм массы тела в сутки.

Кстати, магний уже содержится в организме взрослого человека (около 25 г) — большая часть в виде фосфатов и бикарбоната находится в костях.

Как понять, что магния не хватает?

Дефицит магния в организме может возникать на фоне стресса и перенапряжения, а также из-за неправильного питания и недостаточного потребления зелени, овощей, орехов и т.д.

Фастфуд и рафинированные продукты выводят магний из организма. Но проблема еще и в том, что в овощах и фруктах, выращенных на удобренных полях, количество магния сильно упало. Недаром дефицит магния считается болезнью цивилизации.

Признаки его нехватки:

Апатия, перепады настроения и даже депрессия, или повышенная тревожность.

Мышечная слабость.

Гипертонус, склонность к судорожным состояниям (непроизвольные подергивания, тики, дрожание конечностей или полноценные судороги).

Возможны частые мигрени и звон в ушах.

Гормональные нарушения (дефицит магния снижает чувствительность к инсулину и способствует развитию диабета. Могут усилиться негативные проявления предменструального синдрома).

Нарушения сна (из-за повышенной возбудимости у человека развивается бессонница, или прерывистый сон с частыми пробуждениями, мышечные подергивания при пробуждении. Есть даже такой «синдром беспокойных ног» – зуд, покалывание в нижних конечностях в ночное время).

Ухудшение памяти и внимания.

Нарушения сердечного ритма (аритмия, скачки артериального давления в сторону повышения).

Перебои в работе ЖКТ (изжога, нарушение перистальтики кишечника с запорами).

Ухудшение состояния ногтей, костей и суставов, а также появление ранней седины.

Повышенная тяга к сладкому (при дефиците магния вырабатывается меньше источника энергии АТФ и организм пытается получить больше глюкозы – в процессе ее окисления вырабатывается АТФ).

Длительный дефицит магния может повышать риск отложения солей кальция в стенках артериальных сосудов, почках.

Кто в зоне риска?

Люди, имеющие высокий риск возникновения дефицита магния:

больные заболеваниями почек; с болезнью Крона, целиакией или другими состояниями, влияющими на пищеварение, усвоение питательных веществ; с заболеваниями паращитовидной железы; принимающие определенные лекарства от диабета и рака; лица пожилого возраста; злоупотребляющие алкоголем; применяющие для лечения гастрита и/или кислотного рефлюкса лекарства из группы ингибиторов протонной помпы.

Как принимать?

Магний лучше усваивается в первой половине дня.

Но если есть проблемы с бессонницей, то продукты, богатые магнием лучше есть и утром, и вечером.

Некоторые продукты мешают организму полноценно усваивать магний.

Виноваты обилие чая и кофе, обычная соль (хлорид натрия), продукты с глютеном (мука, макароны, хлебобулочные изделия), рафинированное масло, невымоченные грибы и орехи.

И, конечно, усвоение магния нарушают токсичные вещества – никотин, алкоголь.

Больше всего магния — в продуктах растительного происхождения.

Что есть: крупы (пшеница, киноа), бобовые (фасоль, чечевица), шпинат, зелень, курагу, брокколи, бананы, орехи (миндаль, кешью, арахис) и семена (льна, тыквы), черный шоколад.

И пить: много магния в минеральной воде. Да и в обычной тоже содержится небольшое, но ощутимое количество.

Можно принимать полезные ванны.

Есть особая, английская соль с магнием (вернее, сульфатом магния). Ее также называют солью Эпсома (или эпсомской солью) по названию города в Великобритании, где она производится.

Плюсы этого способа очевидны: теплая ванна сама по себе расслабляет. А магний хорошо растворяется в воде, создавая электрическое поле и рассеивая избыточные электрические заряды в теле.

Кроме того, магний способен эффективно проникать в организм через кожу и волосяные фолликулы, а также через слизистую легких с паром.

Магниевые ванны показаны и взрослым, и детям при повышенном стрессе, раздражительности и слабости.

Когда и кому нужно назначать магний в таблетках? Всем с дефицитом магния!

Дефицит поможет выявить анализ крови на уровень магния. В предыдущем посте я уже говорила насколько важен магний для нашего общего самочувствия. Но порой именно препараты магния может улучшить течение предменструального синдрома (ПМС). А также могут помочь снизить вздутие живота, задержку жидкости, изменчивость настроения, раздражительность.

Можно ли назвать магний панацеей от нервов?

Конечно, нет.

Чтобы вернуть себе спокойствие, важно наладить режим питания и суточные ритмы, высыпаться и давать организму адекватные физические нагрузки. Но магний может помочь все это отрегулировать, главное, не заниматься самолечением и принимать препараты только по назначению врача».