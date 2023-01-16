Международное агентство по атомной энергии расширяет присутствие в Украине, чтобы «помочь предотвратить ядерную аварию во время текущего конфликта», сообщил глава организации Рафаэль Гросси.

«Горжусь тем, что возглавляю на Украине эту миссию, в ходе которой мы организуем присутствие на всех АЭС страны», — написал он в Twitter.

Как сообщает пресс-служба МАГАТЭ, гендиректор прибудет в Украину на текущей неделе, чтобы обеспечить постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех объектах атомной энергетики страны, что значительно активизирует усилия международного агентства по предотвращению ядерной аварии во время текущего военного конфликта, пишет Смартпресс.

Гросси отправится на Южно-Украинскую и Ровенскую атомные электростанции (АЭС), а также на Чернобыльскую площадку для развертывания миссий в составе двух экспертов МАГАТЭ на каждом из объектов. МАГАТЭ уже имеет постоянное присутствие до четырех экспертов на крупнейшей в Украине Запорожской АЭС, а в ближайшие дни на Хмельницкой АЭС будет размещена группа из двух человек.