“Лыжи не едут”. Допустят ли белорусских лыжников к международным соревнованиям?

Решение об этом будет принято 24 мая.

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (ФИС) проинформировала, что обсудит вопрос допуска белорусских и российских спортсменов к международным соревнованиям на ближайшем заседании совета организации 24 мая.

«ФИС приняла к сведению рекомендации Исполнительного совета МОК относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, — говорится в сообщение Международной федерации лыжного спорта и сноубординга. — Рекомендации будут обсуждены советом ФИС на его следующем заседании 24 мая».

По информации ФИС, «до дальнейшего уведомления действующая политика Международной федерации лыжного спорта и сноубординга будет оставаться в силе».

То есть, пока белорусские лыжники остаются под санкциями, но есть надежда, что ограничения могут отменить.