Лукашенко запретил необоснованно вызывать белорусов в милицию и КГБ

В Беларуси займутся дебюрократизацией госаппарата. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

Указ от 13 июня вносит изменения в директиву о дебюрократизации госаппарата, действующую еще с 2006 года. В документе сказано, что важнейшие задачи государства – защита прав и свобод граждан. А ее успешность зависит от эффективности работы с населением.

Среди прочего Лукашенко приказывает «исключить случаи необоснованного вызова граждан, представителей юридических лиц в суды, органы прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, Комитета государственного контроля, налоговые, таможенные и иные государственные органы, нахождения указанных лиц в названных органах сверх времени, необходимого для производства процессуальных действий».

Также в документе сказано: «при принятии решений, затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан и юридических лиц, неукоснительно соблюдать требования законодательства, не допускать их произвольного толкования при применении. В случае неясности или неточности предписаний правового акта решения должны приниматься исходя из максимального учета законных интересов граждан и юридических лиц».

Интересно, а были ли прецеденты, когда силовые органы признавали, что необоснованно дергали людей?