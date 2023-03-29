Лукашенко выступит с посланием к народу и Национальному собранию

31 марта его покажут в прямом эфире по всем национальным телеканалам.

Трансляция начнется в 11 часов утра.

«Мероприятие пройдет в широком формате во Дворце Республики, — сообщает «Пул Первого». — В числе приглашенных — парламентарии и делегации от областей и города Минска, высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители государственных органов, средств массовой информации, представители дипломатического корпуса и международных организаций, главы религиозных конфессий, парламентарии прошлых созывов, представители реального сектора экономики, молодежь, представители гражданского общества, журналисты.

Всего в мероприятии примут участие более 2 500 человек».

Планируется, что А.Лукашенко ответит на вопросы присутствующих.