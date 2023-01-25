Какие громкие проекты Беларусь реализовала в Зимбабве?

Лукашенко улетел в Арабские Эмираты. А оттуда – в Зимбабве.

«Во время визита запланирован ряд встреч и переговоров», — сообщает «Пул первого».

Четыре года назад в Минск прилетал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

Лукашенко тогда сказал, что с большим удовольствием совершит визит в Зимбабве, но заявил о необходимости перед этим договориться и реализовать там четыре-пять конкретных проектов.

«Таких проектов, которые бы увидел весь зимбабвийский народ», — сказал он.

Какие же громкие проекты Беларусь реализовала в Зимбабве?

Два года назад зимбабвийские сми сообщали, что страна выделила белоруской компании землю под проект на 125,5 миллиона долларов. Сообщалось, что Беларусь построит там солнечную электростанцию: «Функционирование возобновляемых источников энергии в течение 25 лет обеспечит белорусская независимая энергетическая компания, которая заключит соглашение о покупке электроэнергии с Зимбабвийской компанией по передаче и распределению электроэнергии». Правда, что это за компания – не сообщалось. Проект, рассчитанный на 25 лет, планировалось реализовать совместно с индийской компанией.

Известно, что долгое время африканские проекты курировал лично Виктор Шейман. Полетел ли он с А.Лукашенко в ОАЭ и Африку – станет известно уже в ближайшее время.

Вот что говорил Шейман про сотрудничество с Зимбабве в 2018 году: «По Зимбабве в этом году уже подписано контрактов на $58 млн. Думаю, до конца года мы сможем подписать контракты и реализовать в объеме не менее $100 млн. На следующий год поднимаем планку до $500 млн по Зимбабве. Через год еще. Где-то планируем к 2020 году выйти не менее чем на $1 млрд. Это довольно хорошая динамика, и это довольно серьезные деньги».

В сентябре 2019 года Виктор Шейман во время визита в эту страну заявил , что «стороны создают совместную белорусско-зимбабвийскую строительную компанию, логистическую компанию, транспортный узел типа «сухой порт» и сельскохозяйственный комплекс с 10 000 га земли». Сумма подписанных соглашений оценивалась в 350 миллионов долларов США.

Не так давно в Зимбабве летал вице-премьер Петр Пархомчик – он тоже встречался с Мнангагвой.

В прошлом году Пархомчик хвастался хорошими поставками в Зимбабве.

В минувшем году Беларусь официально открыла свое посольство в Зимбабве.