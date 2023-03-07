Лукашенко ругался матом на силовиков из-за инцидента в Мачулищах

«Это обнуляется, но не забывается», — сказал он силовикам сегодня, вручая госнаграды и генеральские погоны.

Вот что рассказал А.Лукашенко о том, что случилось недавно на военном аэродроме в Мачулищах с российским самолетом, который, как сообщалось, атаковали дронами:

«Историю эту можно назвать невероятной. Еще раз извиняюсь, что я отхожу от официоза и просто в канун праздника рассказываю вам не как президент, а как обычный человек об этом исключительном подарке, имя которому «невероятное».

Начало всему было положено восемь месяцев или полгода назад. Точно это еще предстоит выяснить. Место событий — Киев. Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов. Теракт против российских самолетов в Энгельсе был совершен несколько месяцев тому назад. Снятые из космоса результаты теракта мы увидели. Поврежденные российские самолеты стратегического назначения. Это было поручено не ему. Это было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины.

Готовили диверсанта представители СБУ, использовались самые высокие технологии. То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, — это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован (так говорят в КГБ) на нашу территорию.

Естественно, через границу с Украиной он пройти не мог- — она закрыта. Поэтому был выбран маршрут Варшава — Брест, Варшава — Лодзь — Рига — Псков. А затем Минск».

Александр Лукашенко поручил присутствовавшему на мероприятии Председателю Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо найти белорусского пограничника, который не пропустил террориста на территорию Беларуси под Брестом.

«Под разными вывертами, слезами и плачем, что, если он его не пропустит, — беда будет с ним в Украине. Но наш парень молодец. И хотя по-человечески можно было его понять, он ему сказал, что в Беларуси так не бывает: «Вы если проедете в Беларусь по украинскому паспорту (у него два паспорта: российский и украинский.), то я вынужден вас зафиксировать здесь». Ему это не нужно было. Он вернулся в Варшаву. Ему из Украины предоставили запасной маршрут. Как я уже сказал, Варшава — Лодзь — Рига. И там он пересек латвийско-российскую границу.

Пограничники российские, к сожалению, пропустили его. Хотя не должны были это сделать. Он перемещался по внутреннему российскому паспорту. У них есть заграничный паспорт. Он не имел права перемещаться через границу. Но тем не менее переместился в Псков, затем приехал на автобусе в Минск.

Не буду в деталях говорить, как передавались орудия преступления, эти беспилотники. Избрали маленький беспилотник. Потому что, если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, его бы отследили. Но маленький этот беспилотник китайского производства, который продается и в наших магазинах, мы установили, — он был продан в США (этот китайский беспилотник), а потом вернулся в Украину. И в Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали. Об этом мы расскажем вам потом.

Был подготовлен данный теракт. Результаты вы знаете. К счастью, самолет не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как они говорят, царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности. Мы вам показывали этот самолет. Как мне сообщили, он даже президента встречал, когда я возвращался из Пекина. Тем не менее мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой. Так и произошло.

Что это за самолет? На территории Беларуси это не российский самолет. Это я попросил президента России направить мне воздушную группировку для того, чтобы мы могли осуществлять контроль по периметру наших белорусских границ и в совместной белорусско-российской группировке отрабатывать определенные навыки.

Этот самолет никогда не залетал на территорию Украины, даже не приближался к границе (ему не нужно это), Польши, Литвы — всех этих мразей, которые сегодня работают против Беларуси. Мы очень аккуратно работали. Никому не давали повода для этого.

После совершения теракта и попытки взорвать самолет — дорогостоящий, самолет-разведчик — А-50, были созданы маршруты вывода его (террориста) с территории Беларуси. Это для них, мы поняли, был весьма ценный человек.

По моему распоряжению еще до командировки в Китай (вы, наверное, об этом догадались) были отданы самые жесткие распоряжения силовикам (вот они здесь находятся). Там я ругался на вас, и матерные слова говорил. Это обнуляется сегодня. Но не забывайте.

Были перекрыты границы Беларуси. «Но мы понимали, что основная наша проблема — это белорусско-российская граница. Там у нас нет воинских подразделений. Да и границы нет между Россией и Беларусью. И главной нашей задачей было не допустить проникновения его в Россию. Потому что в огромной, бездонной России найти его было бы очень сложно. Мы это понимали, а потому были подняты сотни, а может быть, и тысячи людей — военных всех подразделений, чтобы закрыть Беларусь.

Были совершены определенные действия, развернут антитеррористический штаб под руководством председателя КГБ Беларуси Ивана Тертеля. Провоцировали украинцев, показывая им, что мы там проводим какие-то операции. Они поддались на наши телодвижения и показали фактически своими действиями, куда и где они хотят выводить этого террориста. Естественно, Лаппо прикрыл границу. Они заметили, что через границу им не пройти. И начали использовать запасной вариант вывода его отсюда. Но прежде чем выводить, надо было создать новый канал.

Меня поразило во всей этой операции использование высочайших технологий. Они создали ему специальную программу (скорее всего, ЦРУшники — американцы), ему вручили специальные телефоны, по которым они отлеживали каждый его шаг в аудио- и видеорежиме. Они видели, куда он перемещается, с кем он встречается и разговаривает и так далее. Потом параллельный телефон. Это очень важно — второе, что меня удивило. Там мы немножко прокололись, когда он оставил этот телефон (нам это было неизвестно, незнакомо) в квартире, взял параллельный телефон, и уже они им управляли по этому телефону.

Это приказ был СБУшников: когда мы зайдем в эту квартиру по следам — они сразу нас увидят. Так и произошло. В этот момент я уже, честно говоря, будучи в Китае, начал сомневаться после вашего доклада, что мы его быстро найдем.

Второе мое невероятное удивление, когда вы, анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров разного рода мерзавцев за пределами и внутри нашей страны, вычислили его. Вот просто вычислили в кабинете. Две точки. Когда вы зашли в эту точку, когда он лег на дно и ждал нового маршрута, вы его взяли в первой же этой квартире — под Боровлянами в каком-то там особняке садового товарищества. В подвале — типография с разного рода тряпками бэчэбэшными и прочей литературой. Ну, мерзавец проживал там… Можете сделать вывод. О чем я всегда говорил — что нам никогда нельзя успокаиваться.

Команды шли от СБУ беглым за границей (в данном случае — в Польше), оттуда они связывались (в данном случае это был врач) с мерзавцами здесь и помогали ему прятаться. Притом и на начальном, и на конечном этапе нашей операции. Ну и, наверное, бог помог и случилось чудо. Благодаря нашим оперативникам — Комитета госбезопасности, МВД — и пограничникам мы его вычислили и задержали. На сегодняшний день задержаны более 20 соучастников, которые на территории Беларуси. Остальные прячутся там.

Чтобы не было разговоров, все должны понимать, и я этого не отрицаю, — я распорядился несколько дней назад (еще до этой операции) по всей стране провести жесточайшую зачистку. Это нам урок. Они спрятались и сидят. Сидят и чего-то ждут. Будет как в 1941 году, чего там скрывать: когда фашисты пришли сюда, ячейки эти были, пособники были. А потом они повязку на руку, шмайсер на плечо и действовали вместе с этими фашистами. Ничего не изменилось. Поэтому мы их должны найти. А им я хочу сказать, чтобы они готовились. Мы уже к ним идем. Наши ребята уже на пороге, пусть готовятся. Лучший вариант — если они придут сами: руки вверх, придут и сдадутся. Это будет для них спасение. Мы их вычислим всех. Вычистим просто из нашего общества.

Они за эти два с половиной года так ничего и не поняли. Они не поняли, что мы к ним по-человечески: если вы одумались — возвращайтесь. И это не отменяет ничего. Есть там одуревшие, одурманенные, пусть возвращаются. Заявления уже поступают. Но те, кто совершал, а особенно сейчас совершают вот такие подобные правонарушения и являются пособниками террористов, — мы их найдем.

Даже если бы что-то случилось с этим самолетом, он не единственный. Все было рассчитано на средства массовой информации. И все было увязано, как звенья одной цепи, — у нас теракт в Мачулищах и в Брянской области, когда диверсионно-разведывательная группа с территории Украины — около 40, а может, больше, мерзавцев — зашли, расстреляли мирных граждан, ранили ребенка (вы в курсе дела). Это были звенья одной цепи. Чтобы продемонстрировать Западу, на что они еще способны. Деньги же нужны. А наши беглые рассчитывали получить финансирование за это…

Это хорошо, это блестяще проведенная операция. Совершено невероятное, чтобы за каких-то 4-5 дней установить всех пособников и задержать. Найти иголку в стоге сена. Но расслабляться ни в коем случае нельзя.

Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент.

Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: «Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем». На что я говорил: «Мы не собираемся нападать». — «Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете». Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен.

Беларусь не намерена быть втянутой в войну. Если они рассчитывают (я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев)… Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь.

Еще раз хочу подчеркнуть, особенно местным мерзавцам и тем, кто убежал: они все установлены, мы их найдем, там, за границей. А беглым повторяю: готовьтесь, мы к вам уже пришли. И не войте. И не поститесь в этих мессенджерах. У нас нервы крепкие, мы знаем, что нужно делать».

По итогам проведения контртеррористической операции председатель КГБ Иван Тертель награжден орденом «За службу Родине» I степени, председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо и министр внутренних дел Иван Кубраков — орденом «За службу Родине» II степени.