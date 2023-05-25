Лукашенко рассказал, о чем они с Путиным шептались во время фразы Токаева про общее ядерное оружие

Александр Лукашенко рассказал, о чем именно говорил с президентом России Владимиром Путиным в тот момент, когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил о ядерном оружии — одном на двоих. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

По словам Лукашенко, в тот момент, когда речь зашла о ядерном оружии, то ему Путин сказал, что было принято решение по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси.

— Он мне об этом сказал. Я говорю: «Спасибо!» Вот о чем шла речь — не больше, — сообщил Лукашенко.

Как видно на видео, после этой новости они с Путиным пожали друг другу руки.