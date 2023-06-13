Лукашенко прокомментировал слухи о своем здоровье: «Я еще жив и жить буду!»

Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездки в Минскую область, прокомментировал слухи о перенесенном им заболевании, передает корреспондент БЕЛТА.

«Все, что было написано, — это жуткая неправда. Просто мне пришлось переносить все это на ногах. На ногах лучше болезнь не переносить, — сказал Александр Лукашенко. — Все это вранье. Я был на ногах, бегал, прыгал, даже в хоккей играл. Но я понял, что на ногах лучше не переносить, потому что долго будешь восстанавливаться».