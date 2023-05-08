Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву.

Ранее, 7 мая, в Москву прилетел президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Ожидается прилет премьер-министр Армении Никола Пашиняна.

Приглашение Владимира Путина также принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он планирует посетить Ржевский мемориал в Тверской области и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, а также братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев.

Известно также о визите в Москву президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Похоже, в Кремле решили повторить «трюк» Владимира Зеленского, который приглашал высокопоставленных гостей в Киев, зная, что в это время российских обстрелов не будет. После атаки БПЛА на Кремль Москве тоже стоило подстраховаться.

«Шествие поклоений» от Октябрьской площади к площади Победы и возложение цветов к Вечному огню в Минске запланировано на вечер 9 мая. К этому времени Александр Лукашенко должен вернуться.