Послание-2023. Лукашенко предложил Польше обменять Почобута на Латушко c его командой

Вспомнил и Светлану Тихановскую, рассказал про геев в Администрации президента.

О чем еще говорил Лукашенко во время Послания?

«Народная Воля» собрала некоторые цитаты.

О суверенитете и независимости

В новейшей истории Беларуси этот вопрос еще никогда не стоял так остро.

Никогда в истории мы не подходили к такой опасной черте, когда надо уделить особое внимание сохранению суверенитета и независимости нашей страны. Я имею в виду нашу новейшую историю. (…)

Темы, которые мы обсуждаем, — от жизни. В центре решений, которые принимаем, — стремление к сохранению мира, созидание во благо будущего Беларуси, социальная справедливость. Это наши демократические ценности, истинные ценности.

Скажу больше — это основа нашей национальной идеи, которую рельефно определило нынешнее время. И служить этой идее должны мы все и словом, и делом. Особенно сейчас, когда на планете становится все меньше и меньше места для безопасной и достойной жизни.

О новом мире

В стремлении к мирному созиданию вопреки вызовам, которые ставит время, мы, белорусы, не одиноки. Мало кому нравится видеть, как искрит по линии Запад-Восток, как появляются новые разделительные линии, снова опускается железный занавес. Никто не хочет испытывать на себе последствия безумных и бесполезных санкционных войн. И это главное.

Народы не понимают, как может быть совместима идеология глобального международного проекта устойчивого развития с такими «достижениями» современности, как небывалый голод, эпидемии, нравственная деградация, разгул аномальных ценностей. Такого в мировой истории еще не было! Подобное развитие трудно назвать цивилизационным. Как и то, что мир тратит триллионы долларов на убийства людей и разорение государств, а не на созидание.

Это глубочайший кризис, кризис всеобъемлющий, многосторонний. Во многом рукотворный — на уничтожение конкурентов. Такого тоже еще в истории не было. Каким будет выход из него, пока не известно, но все понимают, что философия мироустройства будет меняться. Мир будет абсолютно другим. В этом вся суть исторического момента. Предчувствие эпохальных перемен буквально витает в воздухе. Так же, как и вопрос: каким будет наше завтра? И прежде чем попытаться заглянуть, как я сказал, за горизонт, надо дать честную и принципиальную оценку событиям, сыгравшим роль триггера в процессе, который уже нельзя остановить. К сожалению, нельзя.

О счетах в банке с шестью нулями

Вспомните, с чего начинались все известные горячие конфликты последних десятилетий. С неуемного стремления Запада подчинить себе весь мир. И даже не Запада — одной страны. С перехода самодостаточных, порой очень крепких, действительно независимых государств под внешнее управление. Оно, как вирус, проникало в политическую жизнь страны либо через действующую власть, либо через оппозицию. Как правило, через элиты, погрязшие в оголтелой коррупции. Потому что тот, кому есть что терять, кто имеет счет в зарубежном банке с шестью нулями, будет служить кому угодно и как угодно.

Бывало и так, что под внешним управлением оказывались целые народы, одурманенные идеями создания «новой страны», «нового порядка», «нового совершенного общества. Все эти избитые лозунги вы не раз слышали, конечно же. Подобные идеологические бомбы были заложены во всех бывших советских республиках. И сейчас мы видим, как они детонируют. Сначала страну накрывает мягкая культурная экспансия, мягкая сила, а потом топчет сапог иностранного наемника.

Об Украине и ядерной войне

Разве народу Украины не нужен мир? Но кому интересно мнение этого самого народа? Вот вам и вся «незалежнасць». О чем бы ни шла речь, какие бы процессы ни анализировались в наше время, мы постоянно упираемся в ситуацию на Украине.

В середине второго десятилетия текущего века не Россия и не Беларусь совершили государственный переворот в братской Украине. С этого времени начался отсчет того, что происходит до сих пор. Чехарда во власти, непомерная коррупция, нищета абсолютно большей части населения, неприемлемый национализм с элементами фашизма, запрет русского языка, уничтожение всего, что связано с периодом Советского Союза, героического прошлого: снос памятников, переименование улиц и героизация убийц мирных граждан Беларуси, России и Украины.

(…)Учитывая чрезвычайную угрозу безопасности, Российская Федерация вынуждена была пойти на чрезвычайные меры, включив в состав России Крым. Заметьте, вспомните: без единого выстрела. События на востоке Украины — Донбасс — стали продолжением политики уничтожения всего русского. Идеология фашизма превращается в практику: убийства несогласных и поджоги, в пламени которых горели люди (вспомните Одессу). Истребление русского населения, провокации против России и ее руководства вынудили президента Российской Федерации принять меры по защите русского человека.

Усилиями Соединенных Штатов и их сателлитов в родной нам стране развязана полномасштабная война «до последнего украинца» (цитирую), в результате которой только в течение года погибло и искалечено около полумиллиона человек с обеих сторон. Миллионы стали беженцами. На горизонте в результате замаячила третья мировая с ядерными пожарами.

Об обедненном и обогащенном уране

Сейчас много разговоров о контрнаступе ВСУ. На мой взгляд, это чрезвычайно опасно. Это худшее, что возможно в нынешних условиях. Потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс и приведет к необратимой эскалации конфликта.

Рассчитывать на победу с государством, обладающим ядерным оружием, — безумие.

И фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран — все должно пойти в действие, если в очередной раз будет обман и будет замечено хоть малейшее движение в Украину или с другой стороны, со стороны России, передвижение войск и подготовка к атаке. Все вопросы: территориальные, восстановительные, безопасности и прочие нужно и возможно решить за столом переговоров. Без предварительных условий.

О переговорах

Я помню, как всякие предложения о мире руководством Украины отвергались. Я часто говорил, я как собачонка бегал от одного президента к другому и передавал разные посылы. Мне было очень важно остановить эту войну. И когда ничего не получалось — я рискнул, предложил, раз так случилось между близкими братьями — давайте тогда мы станем между вами и введем погранвойска на той границе в 450км, которую требовали украинцы отдать под контроль Украины. Но и на это тогдашние руководители Украины не пошли.

Все вы знаете, путь один — переговоры. Переговоры без предварительных условий.

Если завтра в какой-нибудь части планеты вспыхнет малейший конфликт, про Украину забудут. Никто им не привезет и не даст оружие. И что тогда? Даже если не поражение, в одиночку они не восстановят страну. Поэтому собрав мозги в кулак, взявшись за голову надо четко понимать всем: сесть за стол переговоров и договариваться.

О событиях 2020 года

Если бы не было 20-го года, его надо было бы придумать! Август 20-го года показал, кто есть кто! Август 20-го года показал наши просчеты, сконцентрировав наше внимание на недопустимости самоуспокоения и расхлябанности!

О планах Польши

Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны. Делают из наших беглых боевиков, а по простому — бандитов, которых не жалко. Им их не жалко. Мы тоже имеем эту информацию. Первый опыт они сегодня получают в Украине. Правда, больше как пушечное мясо.

Я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу. Своей историей мой народ этого заслужил. Под плеткой жить больше не хотим и рабами не будем!

О партии власти

Ни партии власти, ни проплаченных иноагентов не будет

О Конституции

Я просто думаю сказать вам это или не сказать… Но коль уж такая драка началась. Многие говорят о том, что Лукашенко эту конституцию сделал под себя. Извините, не я ее делал. Поверьте, мой век заканчивается. И никакие конституции я под себя делать не буду. Когда я пришел к власти, тогда травили, душили, стреляли. Но команда из 10 человек выдержала и люди нам поверили. Прошло почти 30 лет. Ну сколько можно? Я из этого исхожу. Не думайте, что я «уцепившись в это кресло», как часто говорят, держусь за эту власть. Абсолютно искренне об том говорю. Вы видите, какие обстоятельства. Многие бы хотели, чтобы Лукашенко не было. А раз они хотят, чтобы меня не было там, значит надо делать наоборот. Это мой принцип.

Это не значит, что я из-за обстоятельств буду держаться за эту должность. Нет. Нет. И еще раз нет. Я думаю о будущем. Потому что как у всех вас у меня есть дети, внуки, которые должны жить в мирной и независимой стране. Я больше других понимаю, что если не будет Лукашенко, то его детей будут давить со всех сторон. А это для меня неприемлемо. Будут давить и травить ваших детей, особенно тех, кто стал в 2020 году рядом и выстоял. Будут издеваться над людьми в погонах. Я думаю об этом.

Мои дети президентами не будут. Можете эту тему не обсуждать и не обсасывать.

Об избирательной кампании

Легкой избирательной кампании в нашей истории не было и никогда не предвидится. Не будет, пока мы существуем как суверенное государство. Я думаю, вы это понимаете. Поэтому народное единство — это первое условие сохранения суверенитета и независимости.

Если хотим быть суверенными и независимыми — не надо витать в облаках. Надо каждому заниматься своим делом. Второе условие суверенитета и независимости- — историческая память и наши национальные традиции.

О Владимире Зеленском

Что за чудеса: президент суверенной независимой страны подписывает указ, который касается именно его, и запрещает себе вести переговоры о мире. Это просто смешно. Говорю как Президент. Если ты не хочешь вести переговоры, так и не веди их. Зачем подписывать этот указ и смешить всех людей? Что ты этим хочешь продемонстрировать?

(…)Я ему всегда говорил: «Володь, ты подумай, война идет на твоей земле, на твоей территории. Сегодня ты будешь героем, ты будешь во главе, будешь там ездить под Бахмут вручать награды. А пройдет время — народ с тебя спросит, почему ты не предотвратил войну, почему ты не сделал все, чтобы войны этой не было? А когда началась, почему ты не остановил ее, и гибли ни в чем не повинные люди?» Ведь гибнут, я ему говорил, не твои дети. Не твои родственники. Они, возможно, где-то на Лазурном берегу развлекаются. А гибнут те, кто не должен погибать. Их родственники, если они погибнут, спросят. Как видим, тишина.

Вопрос один: что сделать? Все вы понимаете и знаете, путь один: переговоры. Переговоры без предварительных условий. Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники! Все, мертво, замерли!

Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация».

Если Россия раньше просила (честно скажу, и у нас тоже) оружие и боеприпасы, чтобы себя обезопасить, сегодня они ни у кого не просят. Почему? Потому что военно-промышленный комплекс — и я это знаю точно — сегодня в России разворачивается на полную мощь. И если этот военно-промышленный комплекс развернется на полную мощь, о мире будет говорить трудно. Эта русская телега по инерции если покатится, то мало не покажется. С другой стороны, если Украина будет напичкана оружием (западным, там уже не осталось советского), если переподготовку пройдут военные, также будет армада. И мы потеряем не полмиллиона убитыми и искалеченными..

О мире

Беларусь миролюбивая страна. Мы не планируем ни на кого нападать. Не хотим ни с кем воевать. Не-хо-тим! Мы до сих пор еще не захоронили последнего солдата и мирного жителя, которых потеряли в годы ВОВ. И всем сердцем хотим, чтобы эта война осталась последней в истории нашей земли.

Еще раз всех, кто беспокоится за мир и безопасность в нашей стране, хочу успокоить: ничего не бойтесь, все будет нормально.

Любое посягательство на суверенную территорию Беларуси, нашу военную и гражданскую инфраструктуру получит немедленный ответ.

Я всегда это говорил!

О российских военных в Беларуси

С осени прошлого года на белорусских полигонах на ротационной основе размещаются вооруженные силы российской армии. Войска занимаются боевой подготовкой, находятся в готовности к совместным действиям по защите нашего общего оборонного пространства. И не надо париться, что тут Россия что-то захватила. Все эти российские подразделения обучаются пятьюстами белорусскими офицерами. Проводится боевое слаживание, подготовка. Где надо — вооружаются, материально обеспечиваются. Под нашим командованием.

О размещении ядерного оружия

Размещение ядерного оружие в Беларуси — это не запугивание и не шантаж, а возможность обезопасить государство и обеспечить мир белорусскому народу.

В складывающихся обстоятельствах и военно-политической обстановке вокруг нашей страны мной были активизированы переговоры с президентом России по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 1990-х годах.

Беларусь согласилась вывести ядерное оружие под гарантии: на страну не будет оказываться никакого давления, не будут вводиться никакие санкции. Все растоптано, все нарушено.

Результат известен. Я не пытаюсь кого-либо запугивать или шантажировать, который раз об этом говорю! Я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу. Своей историей, всем своим существованием мой народ этого заслужил! Под плеткой жить больше не хотим и рабами не будем! В нашей истории было много критических ситуаций. Но нам хватило мудрости сохранить себя и свое место на политической карте мира, отстоять свой суверенитет. Суверенитет означает, что только мы, граждане Беларуси, имеем право говорить о своих национальных интересах и определять национальные цели дальнейшего развития на территории собственного государства».

(…)Вы слышали от президента России о совместных планах создания соответствующей инфраструктуры на территории РБ. Я хочу уточнить: вся инфраструктура создана и готова.

О территориальной обороне

Мы придаем защите нашей родины всенародный характер. Это не просто лозунг. Мы уже достаточно далеко продвинулись в развитии территориальной обороны.

(…)Женщины должны уметь элементарно владеть хоть простым оружием. Пистолетом, автоматом. По желанию.

Настройтесь на то, чтобы защитить свою семью, свой дом, своих родных и близких. А Родину мы защитим с военными.

Наши силовые структуры готовы к самым нежелательным сценариям. Время такое. И эта готовность весомый аргумент в вопросах обеспечения нацбезопасности.

(…)Беларусь это наша земля. Только мы сами знаем, как должна развиваться Беларусь. Только мы определяем стратегию этого развития. Только мы несем реальную ответственность за свое будущее.

О геях и лесбиянках

Что касается лесбиянства этого, девчонок, это мы с тобой виноваты, — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос Сергея Гайдукевича. — Этого в нашем обществе быть не должно. Я женщин в этом плане не обвиняю. Что касается мужиков, ну, для меня это отвратительно. Пусть не обидится, если кто-то здесь есть.

Я сейчас объясню.

Я никого не хочу в этом плане обидеть. Почему я об этом не говорю? Я еще раз говорю, девчонок, вот я как президент, я прощаю, беру на себя эту вину и на вас, на мужиков. Значит, мы недосмотрели, значит, мы где-то недоработали в чем-то…

Что касается геев, ну это извращенцы, это мерзость последняя. Но почему я об этом не говорю? Ну я ж все-таки президент, тут я могу пошутить, не пошутить. У нас этих людей достаточно. И даже не говорю, к сожалению или нет, во власти на очень высоком уровне я тоже знаю некоторых людей. И когда мне об этом докладывают, так между строк, я думаю, дай-ка поинтересуюсь.

Вот высокого уровня людей, или в правительстве, там еще где-то, может, и в администрации есть. Точно не знаю, где эти люди, но они есть. Я поручу, доложите мне, дайте характеристику. Что это за люди? Как они работают? Дай бог не геям так работать, как они! Ну, вот я вам искренне говорю, ни одной не было отрицательной характеристики, ни одной! Проверял по разным направлениям. Ну думаю, чтоб сами своих не защищали там, которые характеристики давали, думаю, дай перепроверю. Ну это мой принцип вообще. Ни разу не было отрицательной характеристики, ни разу! А самых больших, ну конечно ж, я ж фамилий не называю пока. Вообще золотые люди! Удивляюсь, думаю, ну как так он мог.

(…) Ну, давайте мы этим мужикам будем запрещать кувыркаться с другими мужиками. Ну, к чему это приведет? Ни к чему. Тем более, проблем нам не создают, работают хорошо.

Но никакой пропаганды этих мерзких с точки зрения, особенно физических отношений, никакой пропаганды быть в обществе не должно. Почему? Ответ очень простой. Еще, Сергей, ни один мужик, как ты знаешь, не родил. Поэтому этот путь нам неприемлем. Нам нужны люди, детки. Мужики не рожают. Поэтому давай придерживаться классической, как я сказал тонко, тенденции, тренда, классической семьи…

О Тихановской

Светлане надо домой ехать. Ну, пока Сергей тут, могла бы с ним в одной камере посидеть, это же муж ее…

Отсидела бы некоторое время, спецодежду бы шила, дети приезжали бы, мама, … но со своим мужиком бы была. Что она там кувыркается неизвестно с кем(…).

Ее используют, как куклу. И она не видит другого выхода, как идти на поводу. Эти мерзкие проамериканцы, которые проплачиваются спецслужбами, они ее водят везде…

О Почобуте и Латушко

Кусок границы на человека я не меняю. Если поляки захотят поменять Почобута на что-то, то у них там есть «лохушки»… Но менять «лохушку» на Почобута один к одному я никогда не соглашусь. Всю группу сюда. Сюда всё это «правительство» во главе с «лохушко» и до вечера решим вопрос…

Полную версию Послания А.Лукашенко можно посмотреть здесь.