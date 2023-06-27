Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси

Александр Лукашенко подтвердил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже находится в Беларуси.

«Гарантии безопасности, как он (президент России Владимир Путин, — Прим.) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси», — сказал Лукашенко, которого цитирует БелТА.

«Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев, — Прим.) счет», — добавил Лукашенко.

При этом Лукашенко сослался на слова министра обороны Беларуси Виктора Хренина, который заметил, что ему бы «такое подразделение в армии не помешало». «Я согласен. Разговаривай с ними», — сказал на это Лукашенко.