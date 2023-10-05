Лукашенко подписал Закон о приостановке соглашения с Украиной о переселенцах

Александр Лукашенко, подписал закон, который приостанавливает действие соглашения с Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и их семей, подписанного в Минске 19 марта 2003 года.

Закон был опубликован 5 октября на Национальном правовом интернет-портале республики.

Белорусский парламент принял этот закон 19 сентября в ответ на недружественные действия Украины в отношении Беларуси, включая закрытие границы и выход Украины из некоторых межведомственных и межгосударственных договоров с Беларусью без предварительных консультаций.

Важно подчеркнуть, что данный закон не повлияет на переселенцев из Украины и их интеграцию в Беларуси, а также не ухудшит положение граждан Украины, имеющих вид на жительство в Беларуси или претендующих на получение белорусского гражданства. Все эти вопросы будут регулироваться национальным законодательством республики.

Ранее Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что с февраля 2022 года в Беларусь прибыло около 120 тысяч граждан Украины, а с начала 2023 года это число составило около 45,1 тысячи человек.