Лукашенко остановил наступление Пригожина на Москву

Пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что сегодня весь день он вел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным по просьбе Владимира Путина. В результате была достигнута договоренность о недопустимости «развязывания кровавой бойни на территории России».

Как сообщает пресс-служба, Евгений Пригожин принял предложение об остановке движения ЧВК и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Подготовлен «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер»», — сказано в сообщении.

Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. Он сообщил, что ЧВК оставалось пройти около 200 км до Москвы. Понимая, что в результате их действий может пролиться русская кровь, он отдал приказ развернуть марш и «вернутся в полевые лагеря согласно плану».

«Наступил момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану»,— говорится в аудиокоментарии, опубликованном пресс-службой Пригожина.

Никаких подробностей переговоров с участием Александра Лукашенко он пока не сообщил.