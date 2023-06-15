Лукашенко: ООН превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы

«Организация Объединенных Наций из цивилизованной диалоговой площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы. Пока заправляют, — сказал Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран. — Пытаются затормозить развитие отдельных государств и целых регионов, а на границах с несогласными разворачивают ударные силы НАТО».

Стоит заметить, что еще в конце апреля Лукашенко благодарил главу ООН Антониу Гуттериша «за неустанные попытки в сложных политических условиях укрепить мировую продовольственную безопасность».

«Многолетний опыт и профессионализм генсека ООН, а также его активная деятельность в этой должности, направленная на деэскалацию международной обстановки, повышение роли всемирной организации в качестве универсальной площадки для равноправного диалога, будут способствовать поиску оптимальных решений для противодействия современным рискам, вызовам и угрозам, — цитировали информационные агентства слова Лукашенко. — Благодаря вашей работе организация остаётся одним из немногих символов консолидации мирового сообщества, даёт надежду и конкретную помощь странам и народам, которые сегодня имеют в этом особую потребность».

Как говорится, от любви до ненависти…