Лукашенко не верит в украинское контрнаступление

Александр Лукашенко считает дезинформацией заявления об украинском контрнаступлении. Об этом он заявил на встрече 18 мая с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

«Должен сказать, самая большая дезинформация — этот «контрнаступ». Никакого «контрнаступа», с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо», — заявил он.

Напомним, что совсем недавно бывший начальник Генштаба белорусских Вооруженных сил, а теперь – депутат Палаты представителей Олег Белоконев, наоборот, говорил, что, по его мнению, контранступа Украины не может не быть.

«Он будет, безусловно будет. В каком виде – сложно сказать, потому что у Зеленского нет никаких шансов его не проводить», — заявил Белоконев в интервью телеканалу ОНТ.

Таким образом, белорусский генерал и главнокомандующий разошлись во мнениях.