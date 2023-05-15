Лукашенко нашелся

На фоне слухов о своей болезни Александр Лукашенко поехал к военным. В понедельник он заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Это первое появление Александра Лукашенко на публике после 9 мая. Военная часть, в которую он приехал, находится на окраине Минска. Это центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.

Сообщается, что на встрече присутствуют госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, министр обороны Виктор Хренин и командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович.