«Лучшая реклама корейской косметики»: первая леди Южной Кореи приехала в Киев и поразила украинцев

Киев с рабочим визитом посетил 15 июля президент Южной Кореи Юн Сок Йоль вместе с супругой Ким Кон Хи.

Первая леди произвела неизгладимое впечатление на украинцев. Дело в том, что первая леди Южной Кореи выглядит намного моложе своего возраста. Через несколько месяцев она будет праздновать свой 51-й день рождения, но при этом больше похожа на школьницу.

«Невероятная красотка! Пожалуй, это лучшая реклама корейской косметики». «Приехал президент Южной Кореи и привез с собой анимешную школьницу». «Ей реально 50? О боги! Живая реклама корейской индустрии красоты!» «Я в 25 лет выгляжу старше, чем она. И морщин у меня больше… Какая красотка!» «Южная Корея — респект!» Приблизительно такие отзывы ширятся в соцсетях. Украинок внешний вид Ким Кон Хи поразил в самое сердце.

Первая леди Южной Кореи младше своего супруга на 12 лет. Они поженились в 2012 году. Детей у пары нет. Ким Кон Хи является директором и президентом художественной выставочной компании Covana Contents.

Впрочем, визит президента Южной Кореи в Киев вызвал ажиотаж не только в среде обывательниц. Южная Корея — одно из самых развитых в военном плане государств. Между ней и Северной Кореей проходит одна из самых военизированных границ мира. К тому же, южнокорейская — одна из мощнейших экономик планеты. От этого визита эксперты ожидают значительного увеличения военной помощи Украине.