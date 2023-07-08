Лучшая биатлонистка мира оказалась мошенницей? Подруга донесла на неё в полицию

Звезда биатлона в заголовках криминальных хроник — это что-то из ряда вон. Исторически сложилось, что титулованные спортсмены в этом виде спорта служат примером для подражания. Но лучшая биатлонистка прошлого сезона Жулья Симон рискует не защитить титул из-за проблем с законом.

Дорогая покупка на чужие деньги

Завершившийся биатлонный сезон стал лучшим в карьере француженки Жульи Симон. 26-летняя спортсменка стала лучшей в общем зачёте Кубка мира, уверенно опередив ближайшую конкурентку Доротею Вирер на 182 очка. Также Жулья обошла всех в зачёте гонок преследования и в масс-стартах.

Для циклических видов спорта Симон находится ещё в самом расцвете. При удачном раскладе все лучшие сезоны у неё должны быть впереди. Но недавно биатлонистка угодила в такую скандальную ситуацию, что карьера оказалась на грани краха.

С конца мая Симон пропустила ряд мероприятий и тренировочных сборов французской команды. Объяснялось это личными причинами. Приподняло завесу тайны издание L’Equipe. Оказывается, чемпионка подозревается в мошенничестве с банковскими картами.

Утверждается, что Жулья совершала покупки в интернете. Делала она это со своего ноутбука, используя собственный адрес электронной почты. Но рассчитывалась спортсменка картой другой биатлонистки сборной Франции Жюстин Брезаз-Буше. Изданию стало известно о двух подобных эпизодах. Если в одном случае сумма ущерба составляет всего несколько десятков евро, то в другом она оценивается в 1–2 тысячи евро.

«Она не признаёт факт мошенничества»

Происходило это всё в прошлом году. Жюстин не была в курсе совершённых покупок. Изначально Брезаз-Буше планировала уладить всё мирно. Она обратилась к подруге по команде и в федерацию, но несколько месяцев не могла дождаться принятых мер.

Это вынудило Жюстин обратиться в правоохранительные органы, которые теперь занимаются расследованием этого дела. Во французской федерации лыжного спорта (FFS) предпочли дистанцироваться от этой ситуации.

— Мы созвали дисциплинарную комиссию, которая решила дождаться результатов уголовного расследования, потому что у нас нет возможности установить правду в этой истории. Мы также не имеем законных полномочий для этого, — приводит слова президента FFS Фабьена Сагеса издание Le Dauphine.

Лично Симон никак не прокомментировала эту ситуацию. Из-за вала вопросов и гневных нападок недовольных болельщиков она удалила все социальные сети. Прокомментировал ситуацию только её юрист Жан-Мишель Рейно.

— Позиция Жульи Симон ясна: она не признаёт факт мошенничества, — приводит слова адвоката L’Equipe.

Пока титулованную спортсменку не отстранили от сборной, и она даже имеет право тренироваться, однако в расположении команды сейчас не находится.