Люди со слабым обонянием чаще болеют пневмонией

Ученые обнаружили связь между тем, как люди ощущают запахи, и риском развития пневмонии. Исследование опубликовано в Lancet Healthy Longevity.

ОБОНЯНИЕ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Потеря обоняния стала горячей темой во время пандемии COVID-19: она оказалась одним из специфических симптомов инфекции, способным сохраняться много месяцев. В то же время, ослабленное обоняние всегда было существенной медицинской проблемой. Хорошо известно, что она часто встречается у пожилых людей.

Слабое обоняние зачастую связано с риском смерти и нейродегенеративных заболеваний (деменции, болезни Паркинсона). Эти два заболевания – причина 22% избыточной смертности среди пожилых людей со слабым обонянием. Однако примерно 70% ранних смертей в этой группе людей остаются необъясненными.

СЛАБОЕ ОБОНЯНИЕ – ФАКТОР РИСКА ПНЕВМОНИЙ

В новом исследовании ученые решили проверить гипотезу, является ли слабое обоняние фактором риска развития пневмоний. Потенциально такую связь можно объяснить тем, что слизистая оболочка носа очень важна для защиты от инфекций. Потеря обоняния может быть маркером повреждения не только обонятельных рецепторов, но и слизистой в целом.

«Около четверти людей старше 65 лет жалуются на плохое обоняние. В отличие от нарушений зрения и слуха, эту проблему часто игнорируют. Более двух третей людей с плохим обонянием даже не осознают этого», – сказал Хрнглай Чен (Honglei Chen), профессор Университета штата Мичиган, соавтор нового исследования.

Ученые проанализировали данные 13-летнего наблюдения за 2500 людьми в возрасте 71-82 лет. Все они в начале исследования прошли тест на остроту обоняния, в котором используют распространенные запахи – лимона, бензина и другие. Далее авторов провели мониторинг, как часто участники исследования попадали в больницу по поводу пневмоний.

Оказалось, что людей со слабым обонянием госпитализируют с пневмониями на 50% чаще, чем тех, кто хорошо ощущает запахи. У людей этой группы, ранее не болевших пневмонией, риск заболеть впервые был на 40% выше.

Ученые отмечают, что, по всей видимости, это первое исследование, демонстрирующее связь между плохим обонянием и пневмонией.

«Это лишь один пример, как много мы не знаем о распространенном нарушении», – цитирует Медпортал Чена.