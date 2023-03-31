Любовь ЧЕРКАШИНА: «Мой стиль жизни – не фокусироваться на плохом!»

Улыбка – ее визитная карточка, а умение создавать вокруг себя позитивную атмосферу и дарить любовь – качества из ДНК. Благодаря невероятному трудолюбию ей покорился спортивный Олимп, а совсем недавно и белорусский телеэфир. Моя собеседница – спортсменка, общественный деятель, любящая супруга и мама.

Любовь Черкашина рассказала журналу «Алеся» о спорте, секретах замужества, воспитании детей, красоте и здоровых привычках.

Если плакать, то только от счастья

– В конце 2022 года вы отпраздновали красивую дату – 35 лет. Судя по вашим постам в соцсетях, она стала для вас особенной. Почему?

– Число «35» в сумме дает 8, символ бесконечности, решительности, уверенности в собственных силах и принимаемых решениях. Именно этот день рождения оказался для меня каким-то сумасшедшим по внутренним переживаниям, мыслям, личностному росту. Я поймала себя на мысли, что весь день провела, как натянутая струна. Именно в этот день я осознала: мною уже пройден немаленький путь. И чтобы двигаться вперед с какими-то новыми целями и желаниями, нужно будет по-другому себя мотивировать. По-взрослому. И ничего уже нельзя будет списать на молодость. Всё, наступила зрелость! В свой день рождения я испытала самую невероятную гамму чувств: и смеялась, и плакала. Плакала от счастья. От того, что есть семья, подруги, которые приехали меня поздравить. Впервые в жизни я так много внутри себя почувствовала одномоментно.

– С какими достижениями вы подошли к этому возрасту: профессиональными и личными?

– За 35 лет как профессиональный спортсмен я состоялась абсолютно: медали чемпионатов мира и Европы, Кубков мира, Гран-при, медали Олимпийских игр. Это звание «Заслуженный мастер спорта», орден. Это один из максимумов профессионального спортсмена для меня. Кроме того, я уже более 12 лет являюсь членом исполнительного комитета НОК. Это как три олимпийских цикла продержаться. Достаточно сложная и ответственная работа. А еще я – глава комиссии «Женщины и спорт», которой были реализованы очень интересные проекты и, я уверена, будут еще.

– Зачем вам при вашей высокой занятости и востребованности еще и общественная нагрузка?

– Большинству из нас необходимо в какой-то жизненный момент чувствовать себя нужным. Это история про «отдавать». Отдавать свою энергию, время, имя другим людям, чтобы ощущать свою необходимость. Сейчас для меня это очень важно.

– Есть в вашей профессиональной жизни и тренерская работа. Насколько это история про «отдавать»?

– Это отдельная страница моей биографии, совершенно новый опыт. Первые 3–4 года я в поиске своего стиля смотрела по сторонам и пыталась копировать тех тренеров, чья методика мне нравилась. Когда ты был спортсменом, это был один взгляд и понимание тренировочного процесса. В позиции тренера многое оказалось совершенно не таким, как виделось раньше. Сейчас, глядя на своих спортсменов: как они меня слышат, как реагируют, какими людьми уходят после спорта, я верю в то, что я всё-таки нашла свою дорогу. По крайней мере, я про «не навредить».

– Какой вы тренер?

– Я требовательная. Найду миллионы причин, почему нужно довести дело до конца. Трудолюбие и настойчивость – это, прежде всего, МОИ черты характера как гимнастки. Эти качества я стремлюсь воспитывать и у моих подопечных. Конечно, требуя достижения поставленных целей, я всегда учитываю предел моих учениц на сегодняшний день. Надо уметь вовремя остановиться. При всей моей требовательности я люблю пошутить, поднять настроение. В моих силах на тренировках создать ту особую, «мою» атмосферу, по которой девчонки очень скучают, когда я уезжаю в командировки. Позитивный настрой – это очень важно независимо от рода деятельности.

– Телевидение – история далекая от спорта, если не сказать диаметрально противоположная. Как оно случилось в вашей жизни?

– Мне предложили, и я решила попробовать, как говорится, испытать себя на «слабо». В какой-то момент я подумала: «А что, если все, что я умею, крутится вокруг гимнастики? И я буду заниматься этим еще несколько десятилетий?» Мне стало страшно. Захотелось попробовать чего-то нового, но обязательно не во вред моей базовой профессии.

К журналистике у меня всегда было теплое отношение. Я очень часто давала интервью, и в целом со всеми журналистами у меня всегда всё складывалось хорошо. Между телевидением и художественной гимнастикой, на мой взгляд, можно провести параллель. Там я выходила и выступала, и в кадре я делаю то же самое, правда, в новом для себя качестве телеведущей.

– Благодаря спортивным достижениям вы сами – бренд. Легко ли далось новое амплуа?

– Нелегко, скажу сразу. Планка слишком высока. Я не могла подвести саму себя. Когда мы видим картинку со стороны, кажется, что всё просто. Но нет, телевидение – это работа целой команды профессионалов, которой ты обязан соответствовать. Я училась правильно дышать, делала зарядку, каждое утро проводила артикуляционную гимнастику, чтобы начала работать мимика. Благодаря этим занятиям я снова почувствовала себя ученицей. Прежде чем «сесть в кадр», пришлось очень много поработать. Я очень благодарна Татьяне Вячеславовне Рудаковской. Она вложила в меня много сил, энергии и знаний.

– Сколько понадобилось времени, чтобы услышать «Любовь, вы стоите в расписании»?

– Около полугода. Первый выход программы «Субботнее утро» состоялся 3 марта 2022 года в день рождения моего сына. Как видите, этот день оказался для меня незабываемым! И скоро уже год, как я работаю в эфире. Мне очень нравится формат программы. Ко мне в студию приходят гости из абсолютно разных сфер, и это так здорово! Благодаря им я каждый раз заставляю себя расширять свои знания и кругозор. Пройдя небольшой, но всё-таки свой путь, сейчас я смотрю на телевидение совершенно другими глазами.

Мы сами творцы своих историй

– Для сбалансированности жизни личная сторона также не должна «провисать». Что важно для вас как для женщины?

– К личным достижениям я отношусь очень спокойно. У меня никогда не было цели удачно выйти замуж. Всё получилось само собой. И в этом, конечно, заслуга того воспитания, которое я получила в детстве. В следующем году будет уже 15 лет, как я состою в браке. Для тех, кто слышит об этом впервые, это становится полной неожиданностью.

– 14 лет – это огромный период! Как считаете, легко ли жить с гимнастикой?

– Этот вопрос скорее не ко мне, а к моему мужу. Немаловажную роль в наших отношениях сыграло то, что мой супруг тоже спортсмен. Он всегда понимал то, чем я занимаюсь, и что меня важно поддерживать в моей профессии, особенно когда я показываю высокие результаты. Когда Витя ушел из футбола, я дала ему возможность и время поискать себя в сферах, не связанных со спортом. Везет, когда ты находишь человека, который готов тебя принимать и понимать. За годы нашего брака мы вместе взрослели, в определенные моменты жизни подставляли друг другу плечо и обеспечивали финансовую безопасность нашей семьи.

– Мне запомнилась одна ваша фраза: «За столько лет брака нужно было суметь договориться друг с другом, чтобы не развестись…» В чем ваш секрет?

– Мы оба можем предугадать реакцию друг друга на те или иные слова или события и умеем уступить, понимая, что не можем быть всегда идеальными один для другого и соответствовать настроению друг друга. В такие моменты у каждого из нас свой алгоритм действий. Если мне что-то не нравится и я четко понимаю, что от сказанных слов в данный момент ничего не поменяется, начинаю заниматься уборкой или любой рутинной домашней работой. Та же история и со стороны моего супруга.

– Как изменилась жизнь с появлением детей?

– В статусе мамы я уже пять лет. Супруг с самого начала хотел детей. Но тогда я была профессиональным спортсменом. Когда закончила выступать, а это было в 25 лет, мне очень захотелось посмотреть вокруг себя. Вера появилась на свет, когда мне было 30 лет. Осознание, что во мне зародилась новая жизнь, накрывало! Во вторую беременность, когда ждала Даниила, всё было более предсказуемо. То, что с появлением детей жизнь женщины меняется кардинально, – это ДА на 100 процентов! То, что ты перестаешь принадлежать себе, – тоже да. Став мамой, я поняла: насколько бы ни была «разношёрстной» твоя семья, дети – это фактор, ее объединяющий. Новый смысл в жизни появляется и у наших родителей, как только ты начинаешь «подтягивать» их к внукам. Видимо, так заложено природой. И еще с появлением детей ты понимаешь, что такое безусловная любовь. Ты их просто любишь, и всё!

– Вы приобщаете своих детей к спорту?

– В нашей семье любовь к спорту прививается ненавязчиво. Если я делаю разминку или растяжку, дети это видят и за мной повторяют. Если папа идет играть в хоккей, дети с удовольствием идут и смотрят. Они видят живые примеры вокруг. И вопрос, какой вид спорта выбрать, не стоит. Старшая дочь занимается гимнастикой в школе Александры Наркевич. Как будет с малышом, пока непонятно. Но у нас с супругом нет такого посыла, что наши дети должны обязательно состояться как суперпрофессионалы, чемпионы. Мы за то, чтобы они сами выбирали свою дорогу, тем более что возможностей сейчас гораздо больше, чем было когда-то у нас.

– Говорят, тело профессиональных спортсменов после завершения карьеры хороший «разогрев» держит еще лет 20. Что вы на это скажете?

– Еще чуть-чуть держится, но есть и понимание того, что нужно жестче соблюдать дисциплину. С каждым годом замедляется метаболизм, проблем больше – на сладкое тянет чаще. Ждешь понедельника, чтобы начать худеть. Такая вот дань мотивации. Вернуться в хорошую форму после вторых родов мне помогла идея с телевидением. Я понимала: чтобы войти в кадр, нужно быть в форме. И, конечно, из меня никуда не уйдет моя внутренняя гимнастика: всегда быть чуточку лучше. Даже если я минимально делаю зарядку, растяжку, я все равно чувствую, насколько легче мне становится, как увеличивается энергия. Самое главное, найти время и заставить себя. Спустя минуту после начала всё идет как по маслу.

– Я никогда не видела вас без улыбки и светящихся глаз. Где вы черпаете свою неиссякаемую энергию и позитивный настрой?

– Я очень люблю смену картинки. Мне сложно, когда я засиживаюсь на одном месте. Одного-двух дней вполне достаточно, чтобы побыть дома и прийти в норму. А дальше снова начинается движение. Порой перезаряжают книги. Я очень люблю читать. Сейчас на моем столе лежит книга «Истории счастливых людей». Она очень интересная: каждый день можно открывать одну историю, читать ее и анализировать. Так ты невольно начинаешь задаваться вопросом: «А что ты можешь сделать сегодня, чтобы прожить этот день счастливо?»

Топ позитивных привычек от Любови Черкашиной

Занятия спортом. Считаю, что каждый человек должен найти что-то свое. Двигаясь, мы начинаем чувствовать себя лучше, спокойнее, гармоничнее.

Посещение бани. Два раза в неделю. Люблю погорячее: финскую, русскую. После такой бани чувствуется, что ты что-то сделал, а не просто погрелся.

Абсолютная незацикленность на еде. Я считаю, что нет правильной и неправильной еды. Когда я это поняла, мне стало легче питаться. Я не придерживаюсь каких-либо диет. Живу «по Плисецкой»: в какие-то моменты понимаю, что надо просто меньше есть.

Медитация во время уборки. Когда мне сложно, тяжело и есть необходимость выстроить в голове какую-то структуру, я занимаюсь уборкой. Таким образом, я отключаю мозг, расслабляюсь и через какое-то время прихожу в норму.

Позитивное настроение. Если в чем-то плохом я нахожу хорошее, мне дышится легче! Не фокусироваться на плохом – это мой стиль жизни!

Екатерина ТУМАС-ТИШКЕВИЧ.

Фото Национального олимпийского комитета и из личного архива.

«Алеся».