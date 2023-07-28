На портале HeadHunter (hh.ru) появилась вакансия для минского офиса парфюмерно-косметической сети «Лэтуаль».

Компания ищет помощника бухгалтера по учету товарно-материальных ценностей. Специалисту обещают от 26 250 до 30 000 российских рублей ($290–335).

О том, что крупнейший российский игрок в этой нише рассматривает выход на рынок Беларуси, стало известно в начале этого года.

Также назывались другие возможные направления экспансии — от Казахстана до Монголии, пишет Office Life. Сейчас среди вакансий за границей в профиле «Лэтуаль» на hh.ru, кроме Беларуси, указываются сотрудники в офис в ОАЭ и специалист по онлайн-продажам в Турции.

Владельцем сети является компания «Алькор и Ко», контролируемая Максимом Климовым. Под брендом «Лэтуаль» работает свыше 1 тыс. магазинов в России.

На белорусском рынке уже присутствует другая известная российская парфюмерно-косметическая сеть — «Золотое яблоко».