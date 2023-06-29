Литва запретила транзит товаров двойного назначения через свою территорию

Правительство Литвы ввело временный запрет на автомобильный транзит по территории страны 57 групп товаров двойного назначения, сообщает Форбс со ссылкой на литовские сми.

«Литва ограничивает перемещение некоторых товаров двойного или потенциально двойного назначения через свою территорию как минимум на один год», — заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте на заседании правительства страны.