Литва запретила транзит товаров двойного назначения через свою территорию

Правительство Литвы ввело временный запрет на автомобильный транзит по территории страны 57 групп товаров двойного назначения, сообщает Форбс со ссылкой на литовские сми.
«Литва ограничивает перемещение некоторых товаров двойного или потенциально двойного назначения через свою территорию как минимум на один год», — заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте на заседании правительства страны.
Она объяснила, что по имеющейся у Вильнюса информация эти грузы, следующие из Западной Европы в страны Центральной Азии, могут оказаться в Беларуси или России и использоваться в «военной спецоперации»* в Украине. По данным министерства, которые привела Армонайте, после того, как ЕС ввел санкции и запретил экспорт высокотехнологичных стратегических товаров в Беларусь и Россию, российская военная промышленность начала использовать микрочипы и полупроводники, предназначенные для повседневных электронных устройств.