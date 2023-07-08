Литва в одностороннем порядке закрыла пункт пропуска «Мядининкай». Что произошло?

Государственный пограничный комитет Беларуси сегодня сообщил, что в 13:00 литовская сторона «в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Мядининкай» (с нашей стороны — пункт пропуска «Каменный Лог»).

Поначалу никаких пояснений этим действиям дано не было.

Чуть позже в литовской Государственной пограничной службе Литвы заявили, что решение о временном закрытии государственной границы в пункте пропуска «Мядининкай» было принято после того, как белорусские чиновники отказались принять гражданина Пакистана, который пытался въехать в Литву по поддельным документам.

«Гражданин Пакистана предъявил пограничникам поддельное румынское водительское удостоверение и поддельное румынское удостоверение личности. Это обычный способ безвизового въезда в страны Европейского союза», – сообщил пресс-секретарь Погранслужбы Литвы Гедрюс Мишутис.

Позже появился комментарий к этой ситуации и от Госпогранкомитета нашей страны.

«Вчера, 7 июля, при въезде в Литву в пункте пропуска Мядининкай гражданин Пакистана предъявил литовским пограничникам поддельный вид на жительство в одной из стран ЕС. После разбирательства 8 июля литовская сторона предприняла попытку выдворения гражданина Пакистана в Беларусь через пункт пропуска. Однако он отказался покидать территорию Литвы и остался у литовского пограничного столба. В дальнейшем от литовской стороны в адрес белорусских пограничников начали поступать угрозы об односторонней остановке движения в пункте пропуска «Мядининкай», если они не заберут иностранца на свою территорию. Белорусскую границу иностранец пересекал по своим действительным документам», – говорится в пресс-релизе ГПК.

«Госпогранкомитет в очередной раз напоминает, что все проблемы на границе могут решаться только в ходе конструктивного общения. Любые попытки оказания давления на белорусскую сторону как не имели, так и не будут иметь успеха», – заявили в ведомстве.

Напомним, что Вильнюс готовится принять саммит НАТО. В этой связи меры охраны границы усилены. Не исключено, что инцидент с гражданином Пакистана — предупредительная мера, чтобы в дни саммита Беларусь особенно внимательно следила за мигрантами, направляющимися в сторону Литвы. Кстати, вчера стало известно, что большую группу мигрантов белорусские правоохранители обнаружили в Колодищах под Минском.