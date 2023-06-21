Литва ужесточила условия транзита товаров через Беларусь

Новые правила провоза определенных видов товаров начнут применяться на границе уже 3 июля.

Литовская таможня будет требовать декларацию производителя при перевозке товаров транзитом через Беларусь и Россию, сообщила пресс-служба ведомства соседней страны.

Новый порядок перемещения грузов через границу начнет применяться с 3 июля.

Утвержденный таможней перечень включает несколько десятков видов товаров, которые могут быть использованы в военных целях или для увеличения мощностей российской промышленности, пишет Sputnik.by

Литовская таможня будет требовать документ, составленный производителем, в котором он подтверждает следующее:

— что ему известен продавец произведенных им товаров и их покупатель в третьей стране, и что заключенная ими сделка не вызывает сомнений в том, что при ее исполнении могут не соблюдаться условия применения международных санкций

— что ему известно, что произведенный товар будет перевозиться транзитом через территорию Беларуси и (или) Российской Федерации в третью страну, и он уверен, что при транзите товар не подвергнется перепродаже, переработке, хранению, перевалке на другой вид транспорта, в том числе с передачей прицепа или полуприцепа с товаром (заменой тягача)

— что ему известен конечный пользователь произведенных им товаров и их конечное использование в третьей стране и что производитель товаров уверен, что товары не будут использоваться без соблюдения условий применения международных санкций/

Без этого документа товар не выпустят с территории ЕС.

Ранее литовские власти неоднократно усложняли ввоз грузов из Литвы в Беларусь и наоборот. Налагались различные запреты. Например, 1 февраля 2022 года был аннулировала договор о транзите белорусских удобрений через литовскую территорию Причиной были санкции США.

Александр Лукашенко назвал эти и другие действия Вильнюса «экономическими пакостями» и «выстрелом себе же в ногу».