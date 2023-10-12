Литва увеличила бюджетные расходы на оборону вдвое с 2020 года

Согласно заявлению главы Минфина Литвы, Гинтаре Скайсте, с 2020 года страна значительно увеличила свои финансовые вложения в сферу обороны, достигнув суммы в 2 млрд евро.

Этот рост финансирования объясняется сложной геополитической ситуацией, которая сохраняется на мировой арене уже длительное время.

Помимо этого, правительство Литвы выделяет дополнительные средства из средств солидарности банков для ускоренной подготовки к приему вооруженных сил союзников.

Глава Минфина подчеркнула, что национальная оборона является приоритетом для властей и имеет достаточное финансирование на текущем этапе.