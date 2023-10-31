Литва протестует против угрозы со стороны Беларуси и требует объяснений

Между Литвой и Белоруссией возник новый масштабный скандал, когда Министерство иностранных дел Литвы передало ноту протеста временному поверенному в делах Беларуси, Ярославу Хмылю.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой литовского ведомства, нота протеста связана с выступлением первого заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси, Павла Муравейко, который выразил идею «пробить коридор» через Литву «силой оружия». Такие заявления были категорически осуждены литовской стороной.

МИД Литвы подчеркнул, что подобные высказывания можно рассматривать как открытую угрозу нападения на Литву и считаются абсолютно неприемлемыми. В результате этого, Министерство иностранных дел Литовской Республики потребовало немедленно предоставить официальное объяснение со стороны Белоруссии относительно заявления Муравейко. Они также напомнили, что Литовская Республика предпримет все возможные меры для обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны.

Этот конфликт начался после заявления Павла Муравейко на идеологическом семинаре в Мингорисполкоме, где он выразил недовольство блокировкой транзита товаров через Литву. Он утверждал, что Литва фактически запретила перемещение белорусских товаров через границу, и по его мнению, это действие может рассматриваться как экономическая агрессия согласно международному праву.

Муравейко также выразил идею «прорубить жизненно важный для нас коридор силой оружия», однако подчеркнул, что в других обстоятельствах мирное решение не вызвало бы осуждения.