Срок действия аналогичного решения, принятого в конце прошлого года, истекает 16 марта.

По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, ЧП будет действовать до тех пор, пока Сейм не примет отдельный закон, предусматривающий санкции против россиян, стремящихся попасть в Литву.

«Тогда можно будет отказаться от этого продления», — сказала премьер-министр.

Кабинет министров согласился с предложением Министерства внутренних дел о сохранении режима чрезвычайного положения на приграничных участках Литвы вдоль государственной границы с Беларусью, Калининградской областью России и на пограничных пунктах пропуска не на территории приграничья Литвы. Министерство отмечает, что «угроза общественному спокойствию сохраняется и не ослабевает: Беларусь по-прежнему разрешает беспрепятственное пересечение своей границы иностранцами, помогает это делать, между тем Россия ведет открытую и усиливающуюся риторику угроз в адрес стран, поддерживающих Украину».

МВД Литвы отмечает, что «Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз, которое позволяет иностранным гражданам с марта въезжать, выезжать, пребывать и следовать транзитом через эти страны при наличии визы одной из них и документов, удостоверяющих личность.

Такая правовая база будет способствовать перемещению из России в Беларусь иностранцев, имеющих намерение незаконно въехать в Европейский союз, и, вероятно, усилит миграционное давление на внешней границе Европейского союза с Беларусью», — говорится в документе.

В соответствии с соглашением между странами Балтии и Польшей, с сентября прошлого года внешнюю границу ЕС могут пересекать только российские дипломаты, диссиденты, сотрудники транспортных компаний, члены семей граждан ЕС, а также россияне, имеющие вид на жительство или долгосрочные национальные визы стран Шенгенской зоны.

Граждане России по-прежнему могут следовать транзитом через Литву на поезде в Калининградскую область и обратно, пишут литовские сми.

Согласно проекту, на белорусов, как и на россиян, будет по-прежнему распространяться ужесточенный визовый режим, то есть заявления на получение визы от этих иностранцев по-прежнему не будут приниматься.

Также предлагается сохранить политику выдворения мигрантов на границе, согласно которой иностранцы, намеревающиеся пересечь или уже пересекшие внешнюю границу ЕС в неустановленных местах, не могут быть допущены в страну. Это положение не будет распространяться на лиц, спасающихся от военной агрессии или преследований.

Решение о введении чрезвычайного положения принимает Сейм, а между сессиями — президент.

В среду правительство Литвы решило, что ограничения в отношении российских и белорусских граждан, закрепленные в настоящее время в постановлении о чрезвычайном положении, должны быть перенесены в отдельный закон.

Сейм пока не принял решение по этому вопросу. Кабинет министров попросил обсудить этот вопрос в срочном порядке.