Литва признала угрозой более 2 тыс. россиян и белорусов из-за вопросов об Украине

Литва отметила, что более 2 тыс. граждан России и Беларуси были признаны угрозой для национальной безопасности после заполнения специальной анкеты, включающей вопросы о их отношении к событиям на Украине. Директор департамента миграции при МВД Литвы, Эвелина Гудзинскайте, подчеркнула, что этот вопросник стал дополнительным средством безопасности для выявления иностранцев, чье пребывание в стране может представлять угрозу.

Гудзинскайте также сообщила, что имеют место случаи, когда граждане России и Беларуси утаивают невыгодную для них информацию при заполнении анкеты. Департамент госбезопасности и другие структуры занимаются выяснением этой информации. Лицам, выявленным в результате этого процесса, отказывается в выдаче или продлении временного вида на жительство, а также в выдаче национальных виз.

Всего за год после введения анкетирования было принято 2 041 решение, из которых 1 644 касались граждан Беларуси, а 397 – граждан России.