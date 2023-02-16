Литва прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Беларуси

Об этом сообщает Погранкомитет.

«По сообщению литовской стороны, Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска, — информирует Погранкомитет Беларуси. —

Причины прекращения взаимодействия в уведомлении не указаны.

Сотрудничество осуществлялось на основании документа, подписанного сторонами 4 ноября 2019 года».