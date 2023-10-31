Литва отказывается от увеличения срока действия ВНЖ для белорусской оппозиции

Комитет литовского парламента по национальной безопасности и обороне рекомендовал отклонить предложение о продлении срока действия видов на жительство (ВНЖ) для белорусских граждан с одного года до трех лет. Это решение вызвало разочарование в белорусской оппозиции.

Соответствующая информация была опубликована на сайте литовского сейма. По мнению комитета, увеличение срока действия ВНЖ для белорусов «по гуманитарным соображениям» носит поспешный характер и может создать негативные прецеденты в будущем, учитывая динамичное увеличение числа белорусских граждан в Литве и параллельные дискуссии в обществе и сейме о национальных ограничительных мерах.

Четыре члена комитета выразили свое противодействие данной инициативе, в то время как два члена высказали поддержку, и еще двое воздержались. Литовские депутаты призывают системно оценить предложение в контексте новых белорусских паспортов и явлений, связанных с «литвинизмом» и т.д.

Ранее была представлена поправка в законодательство Литвы, позволяющая выдавать временные ВНЖ на три года белорусским оппозиционерам, бежавшим из своей страны. Это предложение было инициировано главой МВД Литвы, Агне Билотайте, и имело целью решить проблему, связанную с выдачей проездных документов иностранцам, срок которых соответствует сроку временного ВНЖ. Эта мера будет рассмотрена в Сейме Литвы в рамках других поправок к закону о правовом статусе иностранцев, представленных Министерством внутренних дел.