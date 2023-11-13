Литва остается ключевым направлением для фур на въезд в ЕС, несмотря на снижение объемов грузоперевозок

Согласно данным Госпогранкомитета, литовское направление остается наивысшим востребованием для грузовиков, въезжающих в Европейский союз, с более чем тысячей единиц грузового транспорта ежедневно. Несмотря на снижение общего объема фур перед пунктами пропуска, литовская сторона все еще оформляет менее половины нормы.

За последние два дня литовские пограничные переходы обработали 45% от общего числа большегрузов, в то время как через латвийский пункт пропуска «Патерниеки» (который является сопредельным для «Григоровщина» с Беларусью) проследовало 57% грузовиков от нормы.

Сообщается, что перед всеми литовскими пунктами пропуска и польским «Тересполь» (сопредельный для «Брест») образовались очереди легковых автомобилей.