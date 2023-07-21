Лишат ли Светлану Тихановскую белорусского гражданства?

Уже не первый месяц специалисты ломают голову над законодательным ребусом, образовавшимся в Беларуси. С одной стороны, статья 10 Конституции гласит: «Никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить гражданство».

С другой стороны, людям, над которыми в Беларуси прошли заочные суды, ссылаясь на закон, грозят утратой белорусского паспорта.

Как такое может быть, если все законы страны должны соответствовать Конституции?

Ситуацию в эфире ОНТ разъяснил член Конституционной комиссии, депутат Палаты представителей Валентин Семеняко. Еще раз доказав, что юристы находят лазейки даже там, где на них, казалось бы, нет и намека.

«Разговор идет не о лишении, а об утрате гражданства, — объяснил Семеняко. — И это очень важное, существенное отличие. Потому что утрата подразумевает то, что человек потерял его. Его не лишили – он потерял гражданство своими действиями, направленными против этой же страны. Потому что, согласно Основному закону, лишен никто не может быть. Он совершил действия, которые привели к утрате. Это очень важный, существенный момент. Потому что в Конституционной комиссии, когда мы готовили Основной закон, мы об этом очень много дебатировали. И смысл весь заключается в том, что человек по рождению гражданин – лишить его неправильно. А вот утратить – он сам своими действиями утратил это гражданство. В этом заложен очень важный смысл».

Напомним, что и раньше белорусское государство предусматривало утрату гражданства — если человек поступал на воинскую службу, в полицию, органы безопасности, юстиции или иные государственные органы иностранных держав. Недавняя законодательная новация — возможность утраты гражданства в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда, подтверждающего участие лица в экстремистской деятельности или причинении тяжкого вреда интересам страны, если осужденный находится за пределами Беларуси и отбывать наказание не явился.

Однако депутат Семеняко, рассуждая об утрате гражданства, вдруг заговорил в еще более широком контексте.

«Многие граждане, которые давно потеряли, десятилетиями живут на территории других государств, они пытаются влиять на процессы, которые здесь происходят, они их не понимают. Но у них сложилось другое понимание реальности той, в которой они теперь живут, и они эту реальность пытаются переложить на нас, тех, кто здесь живет и работает», — заявил он.

Это только общие рассуждения или уже обсуждается возможность утраты гражданства теми, кто долго не живет в Беларуси, пока непонятно.

Что же касается Светланы Тихановской, то напомним, что ее заочно приговорили в Беларуси к 15 годам лишения свободы. Причем, по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают возможность утраты гражданства.